La Pupa e il Secchione 2022, eliminati: chi è stato eliminato stasera 19 aprile

LA PUPA E IL SECCHIONE 2022 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata di oggi, martedì 19 aprile, dal cast de La pupa e il secchione show 2022? A lasciare il gioco sono stati… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

I concorrenti in gara

La nuova edizione de La pupa e il secchione 2022 è condotta da Barbara d’Urso, un nome ben noto agli affezionati Mediaset. Il suo ritorno in prima serata avviene quindi su Italia 1 e, per l’occasione, la conduttrice ha voluto nel suo cast anche nomi VIP. Il programma infatti si basa su giochi di coppie, composte equamente tra pupe e secchioni, e per l’edizione 2022 ci saranno anche nomi popolari della televisione italiana. I concorrenti sono in totale 22, quindi andranno a comporre 11 coppie divisi equamente tra pupe e secchioni. Quest’anno ad aggiungere una marcia in più è il coinvolgimento di concorrenti VIP. Le pupe e i pupi:

Asia Valente

Emy Buono

Flavia Vento

Laura Comaschi

Maria Laura De Vitis

Mila Suarez

Nicole Di Mario

Paola Caruso

Vera Miales

Alessio Tripi

Denis Dosio

Francesco Chiofalo

Ecco invece i secchioni e le secchione di questa edizione:

Annaclara Hellwig

Ilaria Bruni

Valentina Matteucci

Alessandro De Meo

Aristide Malnati

Gianmarco Onestini

Mirko Gancitano

Nicolò Scalfi

Orlando Puoti

Barbara d’Urso non sarà da sola: al suo fianco avrà tre opinionisti presenti tutte le puntate. Si tratta di: Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

Streaming e TV

Ora che abbiamo visto chi è stato eliminato da La pupa e il secchione 2022 scopriamo invece dove vedere il programma in TV e in diretta streaming. Come anticipato, il programma va in onda ogni martedì sera, a partire dal 15 marzo, su Italia 1 a partire dalle ore 21:25. Per seguire in chiaro il reality show condotto da Barbara d’Urso è necessario sintonizzarsi al canale 6 di Mediaset. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere gratuitamente a MediasetPlay. La piattaforma è disponibile da desktop, così come tramite App sia per smartphone e tablet che per Smart TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare gli episodi già andati in onda.