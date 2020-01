La Pupa e il secchione, le anticipazioni della seconda puntata

LA PUPA E IL SECCHIONE ANTICIPAZIONI – Stasera, martedì 14 gennaio 2020, torna la La Pupa e il secchione, la storica trasmissione di Italia 1 condotta quest’anno da Paolo Ruffini. Il programma si avvale anche della presenza di Francesca Cipriani come “disturbatrice”.

In questa edizione, oltre a sei secchioni e sei pupe, ci saranno per la prima volta due pupi e due secchione. Un modo per superare il classico stereotipo e rendere il format più moderno. In tutto dunque otto coppie. I secchioni coordineranno lo studio delle loro pupe, le quali, a loro volta, sottoporranno i propri partner a duri allenamenti giornalieri e a un miglioramento del look.

Tutto quello che c’è da sapere su La pupa e il secchione 2020

Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata de La pupa e il secchione in onda stasera su Italia 1? Vediamole insieme.

La Pupa e il secchione anticipazioni, la prima puntata del 7 gennaio

Questa sera, 14 gennaio 2020, va in onda la seconda puntata de La pupa e il secchione e viceversa, lo show che torna dopo 10 anni su Italia 1 con sei nuove puntate. La seconda puntata della ‘Pupa e il secchione (e viceversa)’ si aprirà con una serie di inaspettati cambiamenti: ‘Il Ripensamento’, cioè ci saranno dei cambi nella composizione delle coppie in gioco che causeranno tensioni, litigi e qualche lacrima.

Il cast de La pupa e il secchione 2020

Tra le prove in programma: la ‘Prova Materassi’, in cui i concorrenti dovranno improvvisarsi venditori di materassi in una televendita e verranno giudicati da Giorgio Mastrota; e la ‘Prova Anatomia’ che avrà come giudice Michele Mirabella.

Le coppie dovranno affrontare anche la ‘Prova Burlesque’: in questo caso le pupe e pupi dovranno insegnare il burlesque a secchione e secchioni, con l’aiuto dell’attrice e ballerina Aurora Stallieri.

Dopo le lezioni, le coppie si esibiranno in pubblico, al circolo degli anziani che per l’occasione saranno i giudici della performance.

Potrebbero interessarti Sanremo 2020, la gaffe di Amadeus su Diletta Leotta alla presentazione del Festival Amore, cucina e curry: trama e cast del film in onda su Rai 2 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 14 gennaio 2020 su La7

Al termine della puntata, per le coppie a rischio eliminazione, ci sarà il consueto ‘Bagno di cultura’ che per in questo caso avrà come giudice Alessandra Mussolini.

La pupa e il secchione e viceversa, le anticipazioni: i pupi e i secchioni

I due pupi, altra novità di questa edizione, sono Mariano Catanzaro, già noto al grande pubblico per essere stato un volto di Uomini e Donne. 35 anni di Napoli, è l’ex di Emanuela Tittocchia. Stefano Beacco invece è uno stripper di Milano e nel 2015 è arrivato terzo al Campionato IFBB Italia. Ha studiato come osteopata. Pare sia un grande appassionato di motori. Ma veniamo ai secchioni:

Giovanni Boni, studente

studente Giovanni Tobia De Benedetti, classe 1996 di Roma. Dopo il Liceo Classico ha proseguito gli studi della lingua latina e greca presso l’Accademia Vivarium Novum di Roma. Attualmente è uno studente di Lettere classiche alla Sapienza

classe 1996 di Roma. Dopo il Liceo Classico ha proseguito gli studi della lingua latina e greca presso l’Accademia Vivarium Novum di Roma. Attualmente è uno studente di Lettere classiche alla Sapienza Lorenzo De Lauretis, ha una laurea in Informatica. Ha partecipato a Ciao Darwin 8 nella puntata Cime contro Rape e ha recitato nel cortometraggio N’Emy: AdultAdolescente.

ha una laurea in Informatica. Ha partecipato a Ciao Darwin 8 nella puntata Cime contro Rape e ha recitato nel cortometraggio N’Emy: AdultAdolescente. Dario Massa, 26 anni di Bacoli (Napoli) è un game designer. Esperto di enigmistica, escape room, gamification e crea anche giochi da tavolo

26 anni di Bacoli (Napoli) è un game designer. Esperto di enigmistica, escape room, gamification e crea anche giochi da tavolo Raffaello Mazzoni, ricercatore medico di Bologna. Ha partecipato a Take me out

ricercatore medico di Bologna. Ha partecipato a Take me out Andrea Santagati è un maestro di scacchi

Appuntamento dunque stasera, 14 gennaio 2020, con la nuova edizione de La Pupa e il secchione, dalle 21,20 su Italia 1.