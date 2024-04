La Pupa e il Secchione 2024, i concorrenti: le Pupe e i Secchioni in gara

Sono 18 i concorrenti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, in onda su Italia 1 dal 10 aprile 2024 con la conduzione di Enrico Papi. I 18 concorrenti, ragazzi e ragazze tra i 19 e i 28 anni, verranno suddivisi in nove coppie. Le coppie vivranno insieme in una villa nel cuore di Roma e si prepareranno per le prove settimanali. In ogni puntata ci saranno delle eliminazioni. Al momento non sono noti i nomi dei concorrenti.

Nel programma si cerca di far convivere due mondi differenti; quello dei secchioni, nerd che non hanno mai avuto una storia d’amore; e quello delle pupe, ragazze affascinanti e intraprendenti. Insieme dovranno studiare, prepararsi, migliorarsi e affrontare le prove che determineranno la classifica di ogni puntata. La Pupa e il Secchione nel corso degli anni ha lanciato diversi personaggi che ora fanno parte del mondo dello spettacolo, da Francesca Cipriani ad Elena Morali, passando per Rosy Dilettuso.

Tra i giochi iconici tornano lo Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness. Novità di questa stagione sono invece due prove: la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità. Dovranno dunque dimostrare grande affiatamento e intesa, oltre a studio e impegno, per non essere eliminati. A giudicarli una giuria tutta rinnovata composta da Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo.

Streaming e tv

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 dal 10 aprile 2024 in prima serata alle ore 21.20. Anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.