La Pupa e il Secchione 2022, eliminati: chi è stato eliminato stasera 22 marzo

LA PUPA E IL SECCHIONE 2022 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata di oggi, martedì 22 marzo, dal cast de La pupa e il secchione show 2022? A dover lasciare lo show è stata la coppia formata da… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

I concorrenti in gara

La nuova edizione de La pupa e il secchione 2022 è condotta da Barbara d’Urso, un nome ben noto agli affezionati Mediaset. Il suo ritorno in prima serata avviene quindi su Italia 1 e, per l’occasione, la conduttrice ha voluto nel suo cast anche nomi VIP. Il programma infatti si basa su giochi di coppie, composte equamente tra pupe e secchioni, e per l’edizione 2022 ci saranno anche nomi popolari della televisione italiana. Di seguito ecco i VIP che sono già stati annunciati:

Flavia Vento , Pupa

, Pupa Paola Caruso , Pupa

, Pupa Francesco Chiofalo , Pupo

, Pupo Aristide Malnati , Secchione

, Secchione Nicolò Scalfi , Secchione

, Secchione Gianmarco Onestini, Secchione

Inoltre, stando alle ultime indiscrezioni del web, pare che anche Vela Miales – la fidanzata di Amedeo Goria – dovrebbe partecipare al programma di Italia 1. Nel cast, sempre secondo voci di corridoio, dovrebbero esserci anche Mirko Gancitano, la dolce metà di Guenda Goria, e Mila Suarez. Ad accompagnare Barbara d’Urso in questo lungo viaggio ci sono tre opinionisti, ma conosciamo i nomi soltanto dei primi due, quali Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Streaming e TV

Ora che abbiamo visto chi è stato eliminato da La pupa e il secchione 2022 scopriamo invece dove vedere il programma in TV e in diretta streaming. Come anticipato, il programma va in onda ogni martedì sera, a partire dal 15 marzo, su Italia 1 a partire dalle ore 21:25. Per seguire in chiaro il reality show condotto da Barbara d’Urso è necessario sintonizzarsi al canale 6 di Mediaset, disponibile anche al canale 506 per la versione HD (anche dopo il cambio decoder). Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere gratuitamente a MediasetPlay. La piattaforma è disponibile da desktop, così come tramite App sia per smartphone e tablet che per Smart TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare gli episodi già andati in onda.