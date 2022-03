La Pupa e il Secchione 2022: conduttori, opinionisti

Torna l’appuntamento con La Pupa e il Secchione 2022, un format che in Italia ha sempre riscosso un discreto successo. Finora sono state realizzate soltanto quattro edizioni del programma, approdato per la prima volta sui nostri piccoli schermi nel 2006. Ma chi sono i conduttori della nuova edizione? In realtà il nome è uno soltanto, ma vale per cinque. Il programma ha scelto come sua conduttrice indiscussa Barbara d’Urso. Volto iconico di Mediaset, arriva in prima serata su Italia 1, a partire da martedì 15 marzo 2022, come un uragano poiché rivisiterà il format e vi aggiungerà un pizzico di reality show. Ma Barbara d’Urso, che dovrà gestire ben ventidue concorrenti tra pupe e secchioni, non sarà da sola in studio. A supportarla in questa avventura saranno presenti tre opinionisti. Barbarella ha svelato soltanto i primi due nomi, mentre per il terzo ha atteso un po’, ma alla fine ha confessato. Ma chi sono gli opinionisti de La Pupa e il Secchione 2022? Con Barbara in studio ci saranno Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

Streaming e TV

Ora che abbiamo visto chi conduce La pupa e il secchione 2022 scopriamo invece dove vedere il programma in TV e in diretta streaming. Come anticipato, va in onda ogni martedì sera, a partire dal 15 marzo, su Italia 1 a partire dalle ore 21:20. Per seguire in chiaro il reality show condotto da Barbara d’Urso è necessario sintonizzarsi al canale 6 di Mediaset, disponibile anche al canale 506 per la versione HD (anche dopo il cambio decoder). Chi invece non ha la TV a disposizione e vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere gratuitamente a MediasetPlay. La piattaforma è disponibile da desktop, ma anche via App sia per smartphone e tablet che per Smart TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare gli episodi già andati in onda.