La Pupa e il Secchione 2022: anticipazioni e ultime notizie di oggi, 19 aprile

Stasera, martedì 19 aprile 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La Pupa e il Secchione 2022, lo show condotto da Barbara D’Urso che unisce sia l’ambiente iconico del programma che i contenuti tipici da reality show. Un mix interessante che saprà sicuramente catturare l’interesse dei telespettatori Mediaset. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Flavia Vento vuole tornare nel cast. La showgirl nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque ha chiesto di essere reintegrata nel programma in onda su Italia 1, nonostante sia stata lei a ritirarsi dal reality nelle settimane antecedenti: “Vorrei rientrare nella villa della Pupa – ha ammesso candidamente –. Sta di fatto che è sempre la giuria a scegliere… Domani (oggi, ndr) per provare a convincerla volevo fare un balletto egiziano vestita da Cleopatra, con Aristide vestito da mummia, considerato il suo soprannome. Barbara, di’ al tuo regista di cercare una musica dell’Antico Egitto…”. Cosa succederà stasera? Mistero.

Streaming e tv

