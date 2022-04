La Pupa e il Secchione 2022: anticipazioni sulla finale del 3 maggio

Martedì 3 maggio 2022 alle ore 21,20 su Italia 1 andrà in onda la finale de La Pupa e il Secchione 2022, lo show condotto da Barbara D’Urso che unisce sia l’ambiente iconico del programma che i contenuti tipici da reality show. Un mix interessante che saprà sicuramente catturare l’interesse dei telespettatori Mediaset. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla finalissima.

Anticipazioni e vincitori (attenzione: spoiler)

Se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite la lettura del post ricco di spoiler. Grazie agli ‘amici di Twitter’ (che hanno assistito all’ultima registrazione), abbiamo saputo che Maria Laura De Vitis ed il suo secchione Edoardo Baietti si sono aggiudicati la finalissima battendo, nell’ultimo step, Emy Buono ed Alessandro De Meo. Grazie ai colleghi di Blogtivuu.it, sono filtrate altre indiscrezioni sulla finalissima della trasmissione: Soleil ha totalmente “demolito” Mila Suarez e Gianmarco Onestini e il pubblico si è schierato dalla parte dell’opinionista, ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip 6’. Lo scontro è avvenuto perché l’influencer ha dato “zero” ad una loro esibizione. Il pubblico ha ripetutamente fischiato ed Antonella Elia è intervenuta e ci sarebbe stato un battibecco in studio. Luigi Mario Favoloso ha poi chiesto alla fidanzata Elena Morali di sposarlo. La Morali è stata la protagonista attiva di uno “sclero” con tanto di cazziatone da parte della padrona di casa…

Streaming e tv

Il programma arriva in prima serata su Italia 1 a partire da martedì 15 marzo 2022. Si tratta quindi di un appuntamento settimanale, in onda ogni martedì sera a partire dalle 21:20 su Italia 1. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Dove seguire invece in diretta live il programma condotto da Barbara d’Urso? La pupa e il Secchione 2022 è disponibile anche su Mediaset Play, la piattaforma che consente di seguire in diretta tutto ciò che passa in TV. Tutto ciò che dovrete fare è accedere previa registrazione – gratuita – oppure scaricare l’applicazione per smartphone, tablet e Smart TV. Dopodiché sarà possibile seguire La pupa e il secchione in diretta TV. Ma non è tutto. Se, ad esempio, avete perso una puntata, potete tranquillamente recuperarla attraverso MediasetPlay. La funzione on-demand consente infatti di recuperare le puntate già andate in onda.