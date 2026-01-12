Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

La Preside: il cast (attori e personaggi) della serie

di Antonio Scali
La Preside: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1 con Luisa Ranieri

La Preside è la serie con Luisa Ranieri in onda in prima visione su Rai 1 dalle ore 21.30 questa sera, 12 gennaio 2026. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Per la preside, ogni studente salvato dalla strada, sarà una conquista personale, ma rappresenterà anche, il riscatto educativo e sociale di un intero quartiere.

Protagonista di questa serie è la bravissima Luisa Ranieri, che interpreta il personaggio di Eugenia Liguori, liberamente ispirato alla storia vera di Eugenia Carfora. Nel cast altri grandi attori come Alessandro Tedeschi e Francesco Zenga. Al soggetto ha lavorato anche Luca Zingaretti. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Luisa Ranieri (Eugenia Liguori, la Preside)
Alessandro Tedeschi (Vittorio Leoni)
Francesco Zenga (Nicola Russo)
Ludovica Nasti (Lucia Ruotolo)
Pasquale Brunetti (Michele Coppola)
Luigi D’Oriano (Andrea Carli)
Aurora Venosa (Jessica D’Amore)
Francesca Bellamoli (Margherita)
Brunella Cacciuni (Marita Voiello)
Salvatore Cominale (Mario Rescigno)
Alessandro De Renzi (Gino Satriano)
Tony Laudadio (Sandro Corsi)
Alessandro De Martino (Tano D’Amore)
Ivan Castiglione (Franco Carli)
Daniela Ioia (Giuliana ’A Vesuviana)
Simone Borrelli (Mauro Ruotolo)
Enzo Casertano (Gianni)
Claudia Tranchese (Carla Cozzolino)
Loris De Luna (Fabrizio La Penna)
Andrea Mautone (Carmine)
Autilia Ranieri (Vera)
Luciana Zazzera (Brunella)

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La Preside? La fiction con Luisa Ranieri va in onda in prima visione su Rai 1 dal 12 gennaio 2026 in quattro puntate, ogni lunedì in prima visione dalle 21.30. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 12 gennaio 2026
  • Seconda puntata: 19 gennaio 2026
  • Terza puntata: 26 gennaio 2026
  • Quarta puntata: 2 febbraio 2026
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
