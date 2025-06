La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

Questa sera, venerdì 27 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

I Sansalan costringono Bunyamin a porgere le sue scuse a Cihan e Sevilay per le parole offensive pronunciate nei loro confronti e per aver leso la loro dignità, pena il licenziamento. Lui, nonostante neghi di averlo fatto, porge le sue scuse a entrambi. Cihan non le accetta. Grazie all’aiuto di un avvocato di Cihan, Nuh viene scagionato e fatto uscire di prigione. Era stato accusato di aver provocato un incidente mortale ad Aksu, ma verrà fuori che alla guida della sua auto c’era un suo amico, che aveva tenuto tutti all’oscuro della vicenda. Nonostante le ansie e le paure di Melek, Cihan la convince a fare un giro in mongolfiera. I preparativi per il matrimonio di Cihan e Sevilay proseguono e finalmente arriva il giorno delle nozze. Nuh e Melek non riescono a credere che i due cugini si sposeranno davvero.

Durante la cerimonia di nozze, Sevilay si rifiuta di sposare Cihan. È convinta che sua madre Hikmet e suo zio Samet abbiano architettato questo matrimonio per i loro interessi. Melek corre da Nuh per comunicargli la notizia. All’improvviso, la villa viene colpita da una raffica di proiettili. Per fortuna, nessuno dei presenti viene ferito. Si scopre che questo attacco è stato ordinato da Tahsin che ha intenzione di distruggere Samet e la sua famiglia.

Nuh e Melek cercano invano di ricevere aiuto dalla nonna materna, che in realtà sta solo cercando il modo di liberare la famiglia dalla loro scomoda presenza, adulandoli falsamente. Harika sopraggiunge e li aggredisce verbalmente: Nuh sta per dirle tutto ma si ferma in tempo, promettendo vendetta. Il rapporto ambiguo tra Tahsin e Samet diventa sempre più stretto. Tahsin promette di trovare il mandante della sparatoria nella villa, ma Cihan non riesce a fidarsi del tutto. Melek e Cihan sembrano sempre più vicini, con il disappunto di Sumru. Cihan le chiede di seguirlo durante il grande evento promozionale che hanno organizzato e lei accetta. L’evento dovrebbe essere blindatissimo, soprattutto alla stampa, ma Bunyamin riesce a intrufolare una troupe giornalistica, che però viene subito messa alla porta. Cihan accusa Esat di questa intromissione ed Esat aggredisce Bunyamin, vero colpevole dell’intrusione. Nuh, intanto accompagna Sevilay nella sua cittadina d’infanzia.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 27 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.