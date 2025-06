La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, domenica 1 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nuh e Melek incontrano Sumru e dichiarano di essere i due gemelli da lei abbandonati subito dopo la nascita. Sumru nega ogni accusa. Intanto il misterioso Tahsin comincia a tenere d’occhio i due fratelli. Savilay e Cihan si confrontano sull’imminente fidanzamento combinato dalle due famiglie: entrambi non sono d’accordo, essendo cugini, che questa unione vada avanti, ma Cihan lo ha promesso al padre, seriamente malato. E dovranno sottostare a questa assurda situazione. È il giorno della festa di fidanzamento nella lussuosa villa, Melek riesce a intrufolarsi come cameriera per mettere di nuovo in difficoltà Sumru, e ci riesce, scatenando in lei un evidente senso di colpa. Savilay però decide di scappare dalla festa, ma in macchina ha un incidente di cui viene informato Samet che manda Cihan a recuperare la ragazza per poter procedere alla cerimonia ufficiale di fidanzamento. Lei inizialmente rifiuta categoricamente, ma poi, per non ferire la madre, accetta e torna alla villa.

Durante la festa di fidanzamento di Cihan e Sevilay, due “incidenti” rischiano di compromettere la riuscita del ricevimento: l’arrivo inaspettato di Berk, ex amante di Sevilay e la momentanea sparizione di un prezioso braccialetto della signora Tulay, ospite della serata. Berk viene accolto con sgomento da Sevilay che ha taciuto a tutti i suoi trascorsi sentimentali e dell’ipotetico furto viene accusata Melek, assoldata per lavorare al catering. Ritrovato il braccialetto e scagionata Melek, quest’ultima lascia la villa degli Sansalan in lacrime. Cihan, furioso pretende che Korhan, capo del personale del catering, si scusi con la ragazza. Korhan obbedisce e Melek viene precettata come unica cameriera per un evento organizzato dalla signora Nihajet. La ragazza accetta nella speranza di fare breccia nel cuore di quella che in effetti è sua nonna. Melek e suo fratello gemello Nuh, incontrano la loro madre Sumru, nell’albergo di Gulfidan in cui alloggiano.

Melek soccorre Nihayet, che si è infortunata alla caviglia. Nonostante il dolore, Nihayet è sorpresa dall’abilità di Melek, che le diagnostica una semplice distorsione e la aiuta a camminare di nuovo. Dopo l’incidente, Melek viene accolta nella casa di Nihayet per aiutarla con la fisioterapia. Intanto, Nuh affronta Berk, un uomo che stava ricattando Sevilay con foto compromettenti. Dopo averlo minacciato, Nuh cancella ogni prova e mette in guardia Berk, impedendogli di infastidire ancora Sevilay. Successivamente, Melek viene ufficialmente presentata alla famiglia di Samet, il genero di Nihayet. Alcuni membri della famiglia sono sorpresi dalla sua presenza, ma Nihayet insiste sulla sua utilità . Melek, consapevole dell’opportunità che le si presenta, accetta di restare, determinata a sfruttare la situazione per i suoi scopi. Intanto Nuh è disperato perché ha perso il telefono, caduto in un tombino.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 25 maggio 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.