La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, domenica 25 maggio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

La storia ruota attorno a Sumru Sansalan, che ha abbandonato i suoi gemelli in tenera età e ha sposato il ricco uomo d’affari Samit. Dopo anni di separazione, i gemelli Nuh e Melek Çakırka scoprono l’identità della madre e decidono di andare in Cappadocia. Nel magnifico palazzo in cui giungono, Nuh incontra Sevilay, mentre Melek incrocia il cammino di Cihan, il figlio di Samet. Nonostante i tentativi di Sumru di nascondere i suoi figli e tenerli lontani dalla famiglia, Melek e Nuh riusciranno a infiltrarsi nel cuore della famiglia e nel cuore di Cihan e Sevilay. Gli eventi si susseguono tra emozioni e conflitti familiari, riflettendo la forza dei legami familiari e l’importanza dell’amore di fronte alle sfide.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 25 maggio 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.