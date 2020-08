La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 17 agosto 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 1 va in onda “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata”, film tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri, uscito nel 1999 per Sellerio. Ispirato ad un fatto realmente accaduto (a Barrafranca, in provincia di Enna, nel XIX secolo), il film, una produzione Palomar – Rai Fiction, firmato in regia da Gianluca Maria Tavarelli, con Michele Riondino (volto de Il giovane Montalbano) ed Ester Pantano, è ambientato nella Montelusa del 1877. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul film nel dettaglio.

Trama

Giovanni Bovara è il nuovo ispettore capo ai mulini, incaricato dal Ministero di far rispettare l’invisa tassa sul macinato. Siciliano di nascita, è ormai ligure di adozione: ragiona e parla come un uomo del nord-Italia e non comprende le dinamiche mafiose che regolano la Sicilia. Le sue indagini Io porteranno prima a scoprire un ingegnoso sistema per evadere la tassa, quindi a ritrovarsi invischiato in un complicato sistema di depistaggi e giochi di potere. Solo ricorrendo alle stesse strategie dei suoi aguzzini Bovara riuscirà a salvare la propria vita.

La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata, ma qual è il cast completo del film? Di seguito gli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: ispettore Giovanni Bovara

Ester Pantano: Trisina Cicero

Antonio Pandolfo: Padre Carnazza

Maurizio Puglisi: Don Cocò Afflitto

Giovanni Carta

Giancarlo Ratti: procuratore Rebaudengo

Maurizio Bologna: Memè Moro

Filippo Luna: avvocato Fasulo

Giuseppe Lanino: capitano Lostracco

Cocò Gulotta: delegato di polizia Spampinato

Angelo Libri: La Mantia, vice del delegato Spampinato

Roberto Salemi: giudice Pintacuda

Giuseppe Schillaci: Sciaverio Pipitone

Domenico Centamore

Daniele Pilli

Vincenzo Ferrera

Carlo Ferreri

Streaming e tv

Dove vedere La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.

