La fuggitiva: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 12 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La fuggitiva, mini serie tv in quattro puntate per la regia di Carlo Carlei. Una produzione Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, Prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia. Protagonista Vittoria Puccini che ricopre il ruolo di Arianna, una donna di 38 anni la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico: il marito viene ucciso. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla seconda puntata della fiction.

Anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

La puntata in onda oggi sarà ricca di colpi di scena. Arianna e Marcello cominceranno a capire di dover indagare sul lavoro di Fabrizio che evidentemente era circondato da persone poco trasparenti. Il suicidio di Bonzani dimostrerà che l’uomo aveva molto da raccontare e qualcuno glielo ha impedito; per questo, Arianna e il suo amico giornalista parleranno con la sorella della vittima. La donna racconterà che tra suo fratello e Fusco c’era una forte tensione e il famoso imprenditore aveva preso parte anche alle presentazione del progetto di Fabrizio. I due amici decideranno di seguire questa pista e si introdurranno di notte nella ditta di Fusco, riuscendo a trovare del dati sui computer, ma saranno colti sul fatto da alcuni uomini armati.

Nel corso della seconda puntata de La fuggitiva (stando alle anticipazioni sulla trama) Arianna e Marcello scapperanno e troveranno rifugio in un campo rom dove la protagonista riconoscerà Fatima. Le due donne avevano condiviso l’esperienza dell’arrivo in Italia come profughe e Fatima curerà la sua amica dalle ferite procurate durante la fuga, mentre Marcello cercherà di decodificare i dati. Dalle ricerche, Arianna riuscirà a individuare l’identità dell’uomo presente al momento del suicidio che risulterà essere anche il fattorino che era entrato nella sua villa poco prima che suo marito morisse e lo vedrà parlare con il commissario Berti. Le indagini della polizia proseguiranno in parallelo e Michela riuscirà a scoprire il rifugio di Arianna, organizzando una retata al campo rom. Nel frattempo, Berti si accorgerà di essere stato riconosciuto e sparerà contro la fuggitiva che si salverà grazie all’intervento di Marcello.

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della seconda puntata de La fuggitiva, ma qual è il cast completo della serie tv? Ecco la lista completa:

Vittoria Puccini: Arianna

Pina Turco: Michela

Eugenio Mastrandrea: Marcello

Sergio Romano: Berti

Maurizio Marchetti: Feola

Antonio Gerardi: Mannara

Ivan Franek: Kerim

Giorgia Salari: Daniela

Laura Mazzi: Marta

Giovannino Esposito: Simone

Emma Benini: Arianna da ragazza

Daniela Morozzi: Suor Donata

Magdalena Grochowska: Louise

Ludovica Frasca: Sara

Franz Cantalupo: Bondi

Massimo Cagnina: Marchi

Andrea Pennacchi: Fusco

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata de La fuggitiva in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda oggi, lunedì 12 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate grazie alla funzione on demand.

