La forma dell’acqua: il cast (attori) completo del film

Qual è il cast (attori) completo de La forma dell’acqua, film in onda stasera – 30 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1? Il film che ha vinto il Leone d’oro al miglior film alla 74esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e si è aggiudicato quattro Premi Oscar, su tredici candidature ricevute (premio per il miglior film, il miglior regista, la migliore scenografia e la migliore colonna sonora), vede un cast molto ricco. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sally Hawkins: Elisa Esposito

Michael Shannon: col. Richard Strickland

Richard Jenkins: Giles

Doug Jones: uomo anfibio

Michael Stuhlbarg: dott. Robert ‘Bob’ Hoffstetler / Dimitri

Octavia Spencer: Zelda Delilah Fuller

Nick Searcy: gen. Frank Hoyt

David Hewlett: Fleming

Lauren Lee Smith: Elaine Strickland

Morgan Kelly: uomo della torta

Stewart Arnott: Bernard

Nigel Bennett: Mihalkov

Martin Roach: Brewster Fuller

John Kapelos: Arzoumanian

Jayden Greig: Timmy Strickland

Brandon McKnight: Duane

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) de La forma dell’acqua, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 30 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.