La forma dell’acqua: tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera, 30 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La forma dell’acqua – The Shape of Water, film del 2017 diretto da Guillermo del Toro. Il film ha vinto il Leone d’oro al miglior film alla 74esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e si è aggiudicato quattro Premi Oscar, su tredici candidature ricevute, vincendo il premio per il miglior film, il miglior regista, la migliore scenografia e la migliore colonna sonora. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Baltimora, 1962, piena Guerra fredda. Elisa Esposito è una donna affetta da mutismo che lavora come addetta alle pulizie in un laboratorio governativo dove avvengono sperimentazioni a scopi militari. I suoi due unici amici sono la collega afroamericana Zelda e l’inquilino gay Giles, coi quali condivide una vita di solitudine ed emarginazione. Un giorno al laboratorio viene portata una creatura anfibia dall’aspetto umanoide: è stata catturata in un villaggio amazzonico, dove era oggetto di venerazione dagli indigeni locali. Elisa rimane affascinata dalla creatura e la incontra di nascosto, portandole del cibo e insegnandole a comunicare tramite la lingua dei segni americana. Il violento colonnello Strickland, responsabile della struttura, conduce crudeli esperimenti sull’uomo anfibio e riceve l’ordine di vivisezionarlo, con la finalità di studiarne l’apparato respiratorio. All’ordine si oppone lo scienziato Hoffstetler, una spia del KGB in incognito, il quale riceve anche lui dai suoi mandanti l’ordine di uccidere la creatura; l’uomo, però, ne è rimasto affascinato e chiede a entrambe le parti di lasciarla in vita per proseguire gli studi, ricevendo netti rifiuti. Elisa scopre casualmente il terribile destino della creatura e decide di salvarla…

La forma dell’acqua: il cast del film

Abbiamo visto la trama di La forma dell’acqua, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sally Hawkins: Elisa Esposito

Michael Shannon: col. Richard Strickland

Richard Jenkins: Giles

Doug Jones: uomo anfibio

Michael Stuhlbarg: dott. Robert ‘Bob’ Hoffstetler / Dimitri

Octavia Spencer: Zelda Delilah Fuller

Nick Searcy: gen. Frank Hoyt

David Hewlett: Fleming

Lauren Lee Smith: Elaine Strickland

Morgan Kelly: uomo della torta

Stewart Arnott: Bernard

Nigel Bennett: Mihalkov

Martin Roach: Brewster Fuller

John Kapelos: Arzoumanian

Jayden Greig: Timmy Strickland

Brandon McKnight: Duane

