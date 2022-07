La follia viene dal passato: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 16 luglio 2022, va in onda in prima TV La follia viene dal passato su Rai 2. Si tratta di una pellicola thriller uscita nel 2020, il cui titolo originale risponde al nome di Sinister Sister – Psycho Sister in Law. Il film è diretto da Jake Helgren. Vediamo di seguito qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama de La follia viene dal passato. La storia racconta di una coppia che vive allegramente la propria vita. Nick e Haley sono innamorati e aspettano con ansia il giorno in cui diventeranno genitori. Sono in attesa del loro primo bambino, ma una tragedia mette a repentaglio la loro felicità. Il padre di Nick muore e, durante il suo funerale, la sorellastra del ragazzo, Zara, dimostra sin da subito di avere cattive intenzioni nei confronti della coppia. Del resto è lei ad aver ereditato la fortuna del patrigno ed è intenzionata a togliere a Nick e Hailey anche molto altro, qualcosa di più prezioso.

La follia viene dal passato: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto la trama, vediamo invece chi fa parte del cast. Haley, la protagonista, ha le fattezze di Andrea Bowen mentre Nick è interpretato da Brando Eaton. Di seguito vediamo attori e personaggi che compongono il cast del film La follia viene dal passato:

Andrea Bowen è Haley Downes

Lydia Hearst è Zara Downes

Brando Eaton è Nick Downes

Ryan Carnes è Reid

Jess Adams è Amelia

Diora Baird è Callie Hayes

Sterling Jones è Turner Stevens

Ashley Lauren Nedd è Roslyn

Streaming e TV

Dove vedere La follia viene dal passato in diretta TV e live streaming? Il film va in onda in prima serata su Rai 3 sabato 16 luglio 2022. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD dalle ore 21:20. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come funziona? Basta effettuare la registrazione anche via social tramite desktop o app, dopodiché selezionare il programma o il canale che più vi interessa.