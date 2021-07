La doppia faccia del mio passato: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 3 luglio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La doppia faccia del mio passato

Trama

Lilly, una giovane e bella assistente medico, è da qualche tempo alle prese con uno stalker, Spencer. Mentre Lilly si sta godendo una cena intima a casa con il suo fidanzato, Spencer fa irruzione e, durante una colluttazione, sfregia la ragazza e uccide il suo fidanzato. Poi, perdendo l’equilibrio, vola fuori dalla finestra e muore. O almeno così sembra… Trascorre qualche tempo. Lilly, che ora si fa chiamare Stella, si è rifatta una nuova vita lavorando nella clinica di chirurgia estetica presso la quale si è fatta rimuovere la cicatrice. La giovane, però, è ancora turbata e si sente di nuovo perseguitata dalla presenza del suo stalker. Stella, in cura da una psichiatra per un Disturbo Post Traumatico da Stress, crede di soffrire di allucinazioni. Ma è davvero tutto frutto della sua mente?

La doppia faccia del mio passato: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La doppia faccia del mio passato, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Sarah Fisher

Kyle Buchanan

Robin Dunne

Stephane Garneau-Monten

Cory Lee

Helena Marie

Kyana Teresa

Streaming e tv

Dove vedere La doppia faccia del mio passato in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 luglio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.