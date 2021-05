La danza del gabbiano: la trama dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Stasera, martedì 18 maggio 2021, su Rai 1 va in onda in replica La danza del gabbiano, episodio de Il Commissario Montalbano già trasmesso sulla principale rete Rai. Per tutti i fan una nuova serata insieme alle indagini del commissario più amato della televisione, interpretato da Luca Zingaretti e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Di seguito la trama dell’episodio in onda oggi, 18 maggio 2021.

Un Montalbano disilluso, alzato di prima mattina, assiste sulla spiaggia alla morte di un gabbiano, notando che l’agonia assomiglia a una danza. Ma il tempo stringe e Montalbano si reca in commissariato, dove il proprietario di alcuni pescherecci di Vigata si presenta nel suo ufficio, dicendogli “di sospettare” che due dei suoi pescherecci siano implicati in un traffico di droga. Montalbano gli promette che indagherà e, appena congedato l’uomo, viene raggiunto dal padre dell’ispettore Fazio per avere notizie di suo figlio, che non si è presentato al loro appuntamento. Fazio infatti avrebbe dovuto accompagnare il padre a fare delle analisi, ma dalla sera prima, dopo aver ricevuto una telefonata da Montalbano che chiedeva la sua presenza al porto, non ha più dato notizie di sé e ha il cellulare spento…

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama dell’episodio La danza del gabbiano de Il commissario Montalbano, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 maggio 2021 – in replica su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.