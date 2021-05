La danza del gabbiano: trama, cast e streaming de Il Commissario Montalbano

Questa sera, martedì 18 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il commissario Montalbano – La danza del gabbiano, un episodio del personaggio interpretato da Luca Zingaretti e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Oggi Rai 1 propone, in replica, il film tv La danza del gabbiano: una nuova serata insieme alle indagini del commissario più amato della televisione. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming l’episodio di oggi de Il Commissario Montalbano? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Un Montalbano disilluso assiste sulla spiaggia alla morte di un gabbiano, notando che l’agonia assomiglia a una danza. Ma il tempo stringe e Montalbano si reca in commissariato, dove il proprietario di alcuni pescherecci di Vigata si presenta nel suo ufficio, dicendogli «di sospettare» che due dei suoi pescherecci siano implicati in un traffico di droga. Montalbano gli promette che indagherà e, appena congedato l’uomo, viene raggiunto dal padre dell’ispettore Fazio per avere notizie di suo figlio, che non si è presentato al loro appuntamento. Fazio infatti avrebbe dovuto accompagnare il padre a fare delle analisi, ma dalla sera prima, dopo aver ricevuto una telefonata da Montalbano che chiedeva la sua presenza al porto, non ha più dato notizie di sé e ha il cellulare spento. Salvo, capendo che qualcosa non va, visto che la sera prima non ha chiamato il poliziotto, mente al padre, dicendo di averlo mandato a compiere una missione riservata e che lo rivedrà presto. Il padre, rassicurato, esce dall’ufficio, mentre Salvo chiama Mimì e lo informa della sparizione di Fazio. Montalbano e Mimì, dopo essersi recati al porto, ricevono una soffiata che gli rivela che l’ispettore Fazio è stato visto l’ultima volta sul monte Scibetta, vicino a un pozzo, in compagnia di alcune persone. Montalbano e Mimì, temendo il peggio, salgono sul monte Scibetta e, aperto il pozzo, trovano due cadaveri, ma non l’ispettore, che verrà trovato poco dopo all’interno di una caverna, ferito e spaventato. L’ispettore, dopo essere stato trasportato all’ospedale, rivela al commissario di essere andato al porto per incontrare un suo amico di infanzia, Filippo Manzella, che aveva da fargli delle rivelazioni. Ma una volta arrivato, è stato circondato e portato sul monte Scibetta da un gruppo di persone, che hanno tentato inutilmente di gettarlo nel pozzo. Montalbano, dopo aver scoperto che Manzella era uno dei due cadaveri trovati nel pozzo, intuisce che non può essere stato lui ad aver avvisato Fazio, e proprio per questo indaga sulla vita dell’uomo, trovando nel suo appartamento una lettera indirizzata proprio a sé, che Manzella, sentendosi minacciato e pensando di poter fare una brutta fine, gli aveva lasciato.

La danza del gabbiano: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Abbiamo visto la trama dell’episodio La danza del gabbiano de Il commissario Montalbano, ma qual è il cast completo del film? Tornano tutti i personaggi più amati a cominciare da Luca Zingaretti nei panni del protagonista. La regia è di Alberto Sironi. Nel cast anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Sonia Bergamasco, Selene Caramazza, Angelo Russo, Giulio Brogi, Roberta Caronia, Marco Basile, Roberto Nobile, Aldo La Spina, Davide Lo Verde, Giovanni Guardiano, Rosa Giustolisi, Aglaia Mora, Angelo Tosto, Silvia La Monaca, Francesco Colaiemma, Nellina Laganà, Nino Bellomo, Lorenzo Adorni, Fabrizio Romano, Dominic Chianese.

Altri interpreti: Ilenia Maccarrone (Angela), Sebastiano Rapisarda (Carmine Fazio), Giuseppe Di Maura (Medico), Marcello Perracchio (dottor Pasquano), Davide Lo Verde (agente Galluzzo), Alfredo Libassi (Vittorio Carmona), Morgana Gargiulo (la trans Giovanna Lonero) e Raimondo Todaro (agente Sassu).

Streaming e diretta tv

Ma dove vedere in tv l’episodio di Montalbano, La danza del gabbiano, in diretta tv e live streaming? La pellicola va in onda in replica su Rai 1 mercoledì 18 maggio 2021, dalle ore 21,25 in prima serata. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder. Chi invece vuole seguire il film tv in diretta streaming può accedere a RaiPlay: tutto ciò che dovete fare è registrarvi o fare login alla piattaforma, dopodiché selezionare il film da vedere in diretta sul canale di Rai 1. Se volete recuperare l’episodio di Montalbano Un diario del ’43 in un secondo momento, grazie alla funzione on demand lo troverete per qualche giorno dopo la messa in onda sempre su RaiPlay. RaiPlay è una piattaforma streaming che mette a disposizione dell’utente i suoi prodotti in via gratuita da usufruire tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.