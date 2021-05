La compagnia del Cigno 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, domenica 2 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione della fortunata serie tv diretta da Ivan Cotroneo che vede protagonisti Alessio Boni ed Anna Valle e i ragazzi ritrovarsi più grandi e maturi. Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico che ha avuto modo di seguire le puntate che hanno composto il primo capitolo di questa serie e che adesso attendono con trepidazione di scoprire come si evolveranno le vicende dei vari protagonisti. Ma vediamo insieme cosa succederà nella quarta puntata in onda oggi, 2 maggio.

Anticipazioni: la trama della quarta puntata

Nel primo episodio in onda oggi, dal titolo “Legami spezzati”, Matteo, continuando a mentire, ha distrutto il valore fondamentale che teneva unita la compagnia, ovvero la fiducia. L’unione che gli allievi avevano raggiunto tra loro è ormai andata in frantumi e i ragazzi sono l’uno contro l’altro. Sofia tenta in tutti i modi di riportare la pace tra i suoi amici, ma ogni tentativo finisce in un nulla di fatto. L’unica soluzione sembra essere mettere Matteo con le spalle al muro e fargli capire che sta sbagliando. Intanto, tra Marioni e Kayà ormai lo scontro è aperto.

Secondo le anticipazioni sulla trama de La compagnia del Cigno 2, nel secondo episodio della quarta puntata dal titolo “In guerra e in amore” tra i ragazzi della compagnia la serenità è ormai solo un miraggio. Nessuno riesce più a fidarsi dell’altro. Matteo finalmente decide di reagire. Capisce che solo lui può riportare l’amicizia a splendere nel gruppo. Così, cerca di trovare un modo per fare riavvicinare i musicisti, ma deve anche fare i conti con le sue vicende personali. Rosario continua ad affrontare gli ostacoli alla relazione con Anna. Robbo decide che è arrivato il momento di vivere a pieno la sua età. Tuttavia, combina solo guai.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata de La compagnia del Cigno 2, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1 o RaiPlay? Di seguito l’elenco completo: