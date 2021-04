La compagnia del Cigno 2 streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

Da domenica 11 aprile 2021 su Rai 1 (ore 21,25) va in onda La compagnia del Cigno 2, la seconda stagione. Dopo il grande successo della prima stagione, torna l’appuntamento in prime time con fortunata serie tv scritta da Ivan Cotroneo che vede protagonisti Alessio Boni ed Anna Valle. Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico che ha avuto modo di seguire le puntate che hanno composto il primo capitolo di questa serie e che adesso attendono con trepidazione di scoprire come si evolveranno le vicende dei vari protagonisti. Dove vedere La compagnia del cigno 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda dall’11 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

La compagnia del Cigno 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La compagnia del Cigno 2, ma quante puntate andranno in onda? In tutto sono previste 6 puntate da 2 episodi ciascuna (totale: 12 episodi). Di seguito la programmazione completa delle varie puntate su Rai 1 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: domenica 11 aprile 2021

Seconda puntata: domenica 18 aprile 2021

Terza puntata: domenica 25 aprile 2021

Quarta puntata: domenica 2 maggio 2021

Quinta puntata: domenica 9 maggio 2021

Sesta puntata: domenica 16 maggio 2021

