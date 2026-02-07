Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 febbraio

Massimilano Ossini. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 febbraio

Questa sera, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: “Come vivremo domani?”. Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all’avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile. Insieme al conduttore, presente il biologo, ornitologo e divulgatore scientifico Francesco Petretti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

A Napoli, città complessa e stratificata, dove storia, arte e vita quotidiana convivono in modo unico, è dedicata l’ultima puntata del programma. Stasera Massimiliano Ossini con Maria Grazia Cucinotta, Lello Arena, Massimiliano Fuksas, Danilo Rea, Massimiliano Gallo, Daniela Ferolla, racconterà come il patrimonio culturale possa diventare una risorsa concreta per il presente e il futuro. Dall’arte di Jago nel Rione Sanità, esempio di rigenerazione culturale e sociale, a San Giovanni a Teduccio, dove teatro, cinema e partecipazione civile diventano strumenti di rigenerazione cittadina: tanti i protagonisti della cultura e dello spettacolo che hanno scelto Napoli come luogo di progetto e di impegno. Un momento centrale della puntata è dedicato a Massimo Troisi attraverso i ricordi e le testimonianze di Lello Arena e Maria Grazia Cucinotta, per raccontare un artista capace di restituire Napoli al pubblico con ironia, umanità e profondità. La narrazione è accompagnata dalle improvvisazioni jazz di Danilo Rea che attraversano la puntata raccontando la città partenopea anche attraverso il pianoforte.

Streaming e tv

Dove vedere La città ideale in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
