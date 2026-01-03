Icona app
3 gennaio
TV

La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 3 gennaio

di Anton Filippo Ferrari
La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 3 gennaio

Questa sera, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: “Come vivremo domani?”. Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all’avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile. Insieme al conduttore, presente il biologo, ornitologo e divulgatore scientifico Francesco Petretti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In aggiornamento…

Streaming e tv

Dove vedere La città ideale in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca