La casa di Ninetta: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La casa di Ninetta, film del 2024 diretto da Lina Sastri tratto dal suo omonimo libro, già adattato in spettacolo teatrale. Nel cast, oltre a Lina Sastri, Maria Pia Calzone, Angela Pagano e Francesca Tizzano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lucia è un’attrice che raggiunge la città in cui è nata e cresciuta, Napoli, per andare a trovare l’anziana madre Ninetta che è affetta dal morbo di Alzheimer ed è accudita da ben tre badanti. Mentre si trova nella casa materna Lucia ripercorre la propria infanzia leggendo la non facile vita familiare della madre. Nonostante questo la donna aveva saputo conservare una straordinaria vitalità.

La casa di Ninetta: il cast

Abbiamo visto la trama de La casa di Ninetta, ma qual è il cast completo del film? Le attrici che hanno preso parte al film sono: Lina Sastri, Maria Pia Calzone, Angela Pagano e Francesca Tizzano.

Streaming e tv

Dove vedere La casa di Ninetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.