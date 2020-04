La casa di carta 4, tutto quello che c’è da sapere sul grande ritorno della banda di criminali più famosa di Netflix

Finalmente torna La casa di carta con il quarto capitolo. Netflix lancerà la nuova stagione venerdì 3 aprile 2020 e sarà disponibile in tutti i paesi dove il servizio streaming è attivo. Cosa c’è da sapere su questa stagione 4? Prima di tutto, avremo altri otto episodi di pura emozione con tutti i personaggi che abbiamo imparato ad amare finora. Netflix ha svelato qualche giorno prima dell’uscita della serie i titoli degli episodi, alcuni dei quali piuttosto rivelatori e intriganti (come “Il matrimonio di Berlino”).

Surplus che avremo su Netflix è poi un documentario intitolato “La casa di carta: il fenomeno”, che ci porterà alla scoperta di tutte le curiosità sulla serie televisiva spagnola che ha conquistato tutta l’Europa e si affiancherà alla visione dei nuovi episodi per avere un’esperienza completa circa la serie tv.

La casa di carta 4, il cast della serie tv

Chi vedremo in questa stagione? Il cast ripropone tutti i personaggi più importanti a partire dalla banda di ladri. Ci sarà il Professore, interpretato da Alvaro Morte, vedremo poi anche Ursula Corberò che interpreta l’iperattiva Tokio, Perdo Alonso che invece interpreta (l’ormai defunto) Berlino nonché fratello del Professore. E poi passiamo agli altri criminali: ci sarà Lisbona (Itziar Ituno), Rio (Miguel Herran), Stoccolma (Ester Acerbo), Denver (Jaime Lorente), Helsinki (Darko Peric), Marsiglia (Luka Peros), Bogotà (Hovik Keuchkerian), Palermo (Rogrido de la Serna). Najwa Nirmi che interpreta l’ispettrice Sierra, insieme al colonnello Tamayo (Fernando Cayo), il colonnello Pietro (Juan Fernandez), Angel (Fernando Soto) e Suarez (Mario de la Rosa) compongono invece il corpo di polizia che vuole incastrare i ladri e distruggere la Resistenza. A completare il cast vediamo anche il Governatore interpretato da Pep Munné, Arturo Roman interpretato da Enrique Arce e Gandìa interpretato da José Manuel Poga. Chi manca all’appello? A quanto pare Nairobi, che nel finale della terza stagione è stata presa di mira e sparata al petto. Riuscirà a sopravvivere?

La casa di carta 4, la trama della nuova stagione

La quarta stagione inizia nel puro caos: il Professore è convinto che Lisbona sia morta. Ha ascoltato perfettamente lo sparo via telefono ed è convinto che la donna della sua vita, caduta nelle mani della polizia, sia stata giustiziata, ma non è così. Come abbiamo visto, Lisbona è stata risparmiata soltanto per essere poi torchiata dall’Ispettrice Sierra. Intanto, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte, il colpo è stato duro e in quell’edificio sono lasciati a loro stessi, ora che neanche il Professore riesce a raggiungerli. La banda sta affrontando sicuramente il momento più difficile del loro colpaccio, che in fin dei conti potrebbe non riuscire.

La casa di carta 4 vi aspetta su Netfilx venerdì 3 aprile 2020.