La canzone della vita streaming e TV: dove vedere il film

Dove vedere La canzone della vita in diretta TV e live streaming? Il film, uscito nel 2015 con la regia di Dan Fogelman, arriva in prima serata su Rai 1 martedì 12 luglio 2022. Il protagonista è Al Pacino che interpreta Danny Collins, un cantante che ha ormai superato i 60 anni e non è più soddisfatto della sua carriera da rock star. Sono finiti i tempi in cui fama e gloria lo inseguivano dappertutto. Un giorno, per il suo compleanno, il suo manager gli rifila una lettera arrivata da John Lennon, ma datata 40 anni prima. E quelle parole riaccendono qualcosa dentro di lui, spingendolo a porre rimedio agli errori del passato. Ma dove vedere in TV e live streaming la pellicola con protagonista Al Pacino? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, La canzone della vita va in onda in prima serata martedì 12 luglio 2022, dalle ore 21:25 su Rai 1. Si tratta di una commedia drammatica che occupa la prima serata del canale principale di Viale Mazzini, da seguire al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi invece dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo al tasto 101.

La canzone della vita streaming

Ma non finisce qui perché il film non è disponibile soltanto in diretta TV, ma anche in live streaming. Per seguire in diretta La canzone della vita basterà accedere a RaiPlay, servizio streaming messo a disposizione da Viale Mazzini e che funziona gratuitamente previa registrazione. Cosa significa? Che per accedere è necessario registrarsi, anche tramite social come Facebook e Google, dopodiché una volta effettuato il login è possibile selezionare il canale in diretta di interesse dal menù a tendina, in questo caso Rai 1. RaiPlay funziona sia via desktop che tramite app, una soluzione comoda per smartphone e tablet.