La campionessa: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, martedì 2 agosto 2022, va in onda La campionessa su Sky Cinema 1. Si tratta di un film biografico uscito nel 2019 e diretto da Rachel Griffiths. Di seguito vediamo la trama e il cast del film.

Trama

Partiamo dalla trama de La campionessa. Il film racconta la storia vera di Michelle Payne, ultima di dieci figli di Paddy Payne, noto come allenatore di cavalli da corsa. Seguendo l’esempio del padre, sin da piccola Michelle manifesta la sua passione per le corse e vuole diventare la prima donna a gareggiare e vincere la corsa di cavalli. Punta alla più prestigiosa, quella di Australia, ma una tragedia familiare glielo impedisce. Una brutta caduta la allontana sempre più dal suo sogno.

La campionessa: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto la trama, vediamo invece chi fa parte del cast de La campionessa. Ad interpretare la protagonista Michelle Payne è Teresa Palmer. Di seguito vediamo attori e relativi personaggi che compongono il cast:

Teresa Palmer è Michelle Payne

Sam Neill è Paddy Payne

Brooke Satchwell è Theresa Payne

Sullivan Stapleton è Darren Weir

Magda Szubanski è Sorella Dominique

Streaming e TV

Dove vedere La campionessa in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.