La Belle Epoque: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, mercoledì 20 luglio 2022, va in onda La Belle Epoque, un film del 2019 scritto e diretto da Nicolas Bedos. Si tratta di una pellicola francese romantica, una commedia drammatica sentimentale della durata di 110 minuti e va in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito vediamo la trama e il cast del film.

Trama

Partiamo dalla trama de La Belle Epoque. Il film racconta del fumettista Victor che sta attraversando un periodo di crisi sia professionale che sentimentale. Litiga continuamente con sua moglie Marianne e odia la sua vita. Ma un giorno incontra Antoine, un imprenditore, che gli propone un rimedio perfetto per la sua nostalgia. Tramite una ricostruzione storica molto accurata potrà rivivere la sua Belle Epoque personale, il giorno in cui ha incontrato Marianne per la prima volta: correva l’anno 1974…

La Belle Epoque: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la trama del film, passiamo invece a chi parte del cast. Si tratta di una pellicola francese con attori francesi. Di seguito vediamo attori e personaggi de La Belle Epoque:

Daniel Auteuil: Victor Drumond

Guillaume Canet: Antoine

Doria Tillier: Margot

Fanny Ardant: Marianne Drumond

Pierre Arditi: Pierre

Denis Podalydès: François

Jeanne Arènes: Amélie

Michaël Cohen: Maxime Drumond

Bertrand Poncet: Adrien

Lizzie Brocheré: Gisèle

Thomas Scimeca: Freddy

Bruno Raffaelli: Maurice

Christiane Millet: Sylvie / Josiane

Streaming e TV

Dove vedere La Belle Epoque in diretta TV e live streaming? Il film va in onda in prima serata su Rai 3 mercoledì 20 luglio 2022. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD dalle ore 21:20. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come funziona? Basta effettuare la registrazione anche via social tramite desktop o app, dopodiché selezionare il programma o il canale che più vi interessa.