La Bella e la Bestia streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, lunedì 28 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La Bella e la Bestia, film del 2017 diretto da Bill Condon con Emma Watson nei panni di Belle. Ma dove vedere La Bella e la Bestia in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 28 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

La Bella e la Bestia in streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda su Rai 1, sarà possibile recuperare il film grazie alla funzione on demand.

Il cast del film

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La Bella e la Bestia, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emma Watson: Belle

Dan Stevens: Principe / Bestia

Luke Evans: Gaston

Kevin Kline: Maurice

Josh Gad: Le Tont

Ewan McGregor: Lumière

Stanley Tucci: Maestro Cadenza

Ian McKellen: Henry Tockins

Emma Thompson: Mrs. Bric

Audra McDonald: Madame Guardaroba

Gugu Mbatha-Raw: Spolverina

Nathan Mack: Chicco

Hattie Morahan: Agata

Gerard Horan: Monsieur Jean Bric

Thomas Padden: Chapeau

Appuntamento dunque a stasera, 28 dicembre 2020, con il film La Bella e la Bestia su Rai 1 o in streaming su RaiPlay.it.

