La Bella e la Bestia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 28 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La Bella e la Bestia, film del 2017 diretto da Bill Condon, scritto da Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky, remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 1991, tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel cuore dell’Alsazia, in Francia, un giovane principe arrogante vive nel lusso e nell’agiatezza all’interno del suo castello, dando feste e balli ed inondando di tasse le popolazioni dei villaggi vicini. Una sera d’inverno, giunge al castello un’anziana mendicante che, per mettere il principe alla prova, gli offre una rosa in cambio di ospitalità, ma viene respinta dal nobile superbo. La mendicante si mostra allora per quello che è in realtà, ossia una maga, che, per punire il giovane della sua arroganza, tramuta lui in una bestia orrenda e i suoi più fedeli servitori in oggetti. Il sortilegio agisce inoltre su tutti i villaggi del principe, i cui cittadini dimenticano l’esistenza del castello e dei suoi abitanti come se non fossero mai esistiti. Prima di andare via, la maga lascia alla Bestia la sua rosa, che comincia ad appassire: se il principe riuscirà ad amare e a farsi amare a sua volta prima che il fiore perda l’ultimo petalo, la trasformazione in mostro finirà, in caso contrario la magia diventerà eterna; il principe maledetto trascorre gli anni successivi nella disperazione, certa che nessuno amerà mai una bestia. Dieci anni dopo a Villeneuve, un villaggio non lontano dal castello, Belle è una giovane e bella ragazza che vive lì col padre artista, Maurice. Il capitano Gaston, cacciatore e scapolo più ricco e ambito dalle donne del villaggio ma assai arrogante e cinico, vorrebbe sposare Belle, credendo che basti solo la sua avvenenza a convincere la giovane a sposarlo. Mentre infuria un temporale, Maurice scampa a un attacco dei lupi, rifugiandosi nel castello della Bestia avvolto dall’anormale clima invernale. Tuttavia dopo aver sentito uno degli oggetti parlare Maurice fugge spaventato, prima di uscire dal cancello si ferma a raccogliere una rosa dal giardino, in quanto Belle gliene aveva chiesta una come dono del viaggio. Tuttavia viene raggiunto dalla Bestia, che considerando Maurice un ladro, lo cattura e lo rinchiude in una cella nella torre del castello. Al villaggio, Belle viene raggiunta da Philippe, il cavallo di suo padre, che era riuscito a fuggire e a ritrovare la strada di casa. Il destriero conduce la ragazza al castello della Bestia, dove trova rinchiuso suo padre…

La Bella e la Bestia: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La Bella e la Bestia, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emma Watson: Belle

Dan Stevens: Principe / Bestia

Luke Evans: Gaston

Kevin Kline: Maurice

Josh Gad: Le Tont

Ewan McGregor: Lumière

Stanley Tucci: Maestro Cadenza

Ian McKellen: Henry Tockins

Emma Thompson: Mrs. Bric

Audra McDonald: Madame Guardaroba

Gugu Mbatha-Raw: Spolverina

Nathan Mack: Chicco

Hattie Morahan: Agata

Gerard Horan: Monsieur Jean Bric

Thomas Padden: Chapeau

Colonna sonora

Abbiamo visto trama e cast de La Bella e la Bestia, ma qual è la colonna sonora? La colonna sonora del film è composta da Alan Menken, già autore delle musiche del film d’animazione, con testi italiani adattati da Lorena Brancucci. La colonna sonora include canzoni dal film originale e nuove canzoni scritte da Menken e Tim Rice. Non sono invece presenti le canzoni del musical di Broadway. Ariana Grande e John Legend cantano una nuova versione di Beauty and the Beast, brano originariamente cantato da Céline Dion e Peabo Bryson nel film d’animazione originale. La stessa Dion interpreta invece il brano How Does a Moment Last Forever, mentre Josh Groban esegue il brano Evermore, entrambi appositamente composti da Menken e Rice per il film. Le canzoni in italiano sono cantate da Ilaria De Rosa, Luca Velletri, Marco Manca, Frédéric Lachkar, Luca Biagini, Giò Giò Rapattoni, Daniele Giuliani, Jacqueline Maiello Ferry, Fiamma Izzo e Pietro Biondi.

Streaming e tv

Dove vedere La Bella e la Bestia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 28 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

