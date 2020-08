L’uomo che cavalcava nel buio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 20 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda L’uomo che cavalcava nel buio, la miniserie con Terence Hill, nata dalla co-produzione di Rai Fiction e Albatros Entertainment, diretta da Salvatore Basile che per l’occasione andrà in onda in un’unica puntata. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1998, ad Arezzo, Fabrizio (Marco Cocci), un cavaliere in gara nel “Gran Premio”, cade dal suo cavallo, Brando, e muore. Rocco (Terence Hill), proprietario della scuderia, inorridito dall’accaduto e sconvolto dai sensi di colpa per non essere riuscito a fermare Fabrizio, abbandona il suo lavoro per undici anni. Nel 2009 Rocco torna alla scuderia, proprio in occasione della morte di Brando. La morte del cavallo lascia Serena (Elena Aurora Alessandroni), la figlia sedicenne di Fabrizio, nella più totale depressione. Un giorno alla scuderia portano una cavalla ferita, Rebecca, l’animale ha un comportamento nevrile e in difesa con tutti, ma tuttavia con Serena riesce a creare un’intesa perfetta. Patrizia (Francesca Cavallin), la vedova di Fabrizio, ricordando il triste incidente del marito, raccomanda alla figlia di stare lontana da Rocco e dalla sua scuderia…

La trama completa

L’uomo che cavalcava nel buio: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’uomo che cavalcava nel buio, ma qual è il cast completo del film? A interpretare il protagonista delle vicende è il grande Terence Hill, l’indimenticabile volto che da più di vent’anni ormai interpreta il personaggio di Don Matteo. Al suo fianco troviamo Mimmo Mancini nella parte di Gugliemo, Marta Gastini nel ruolo di Serena, Francesca Cavallin nella parte di Patrizia, Marcello Mazzarella nel ruolo di Marcello e Barbara Livi in quello di Daniela. Completano il cast Ivo Garrani nel ruolo di Carlo, Marco Cocci nella parte di Fabrizio, Luciano De Luca nel ruolo di Saverio e Manuela Gatti nella parte di Dora. Infine Emilio De Marchi è Gamberale mentre Flavia Astolfi interpreta il personaggio di Beatrice.

Streaming e tv

Dove vedere L’uomo che cavalcava nel buio in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

