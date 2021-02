L’amore strappato: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per L’amore strappato, la fiction in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto verranno trasmesse tre puntate. La prima mercoledì 10 febbraio; l’ultima mercoledì 24 febbraio 2021. Ma vediamo insieme la programmazione di Canale 5 per L’amore strappato (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 10 febbraio 2021

Seconda puntata: mercoledì 17 febbraio 2021

Terza puntata: mercoledì 24 febbraio 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata della fiction L’amore strappato? L’orario della messa in onda dovrebbe essere intorno alle ore 21,20-21,30 con chiusura intorno alle ore 23,30. La durata per ogni puntata è quindi di circa due ore.

L’amore strappato: streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per L’amore strappato, ma dove vedere la miniserie in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 per tre mercoledì sera consecutivi (dal 10 al 24 febbraio 2021). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma bisogna registrarsi) MediasetPlay.it.

Cast

Abbiamo visto quante puntate e durata de L’amore strappato, ora vediamo il cast al fianco di Sabrina Ferilli:

Sabrina Ferilli: Rosa Macaluso

Enzo Decaro: Rocco Macaluso

Ricky Tognazzi: Avvocato Smiraglia

Primo Reggiani: Avvocato Mariani

Marco Falaguasta: Luigi

Isabella Aldovini: Dott.ssa Marzia

Valentina Carnelutti: Francesca Vittori

Michele De Virgilio: Alberto Vittori

Francesca Di Maggio: Arianna Macaluso

Romano Reggiani: Ivan Macaluso

Elena Minichiello: Arianna Macaluso da piccola

Christian Monaldi: Ivan Macaluso da piccolo

Sara Casanica: Tiziana

