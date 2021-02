L’amore strappato: cosa è successo nella prima puntata, il riassunto

L’amore strappato: cosa è successo nella prima puntata

Cosa è successo nella prima puntata de L’amore strappato andata in onda mercoledì 10 febbraio 2021 su Canale 5? La miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi racconta una storia vera (un drammatico errore giudiziario che strappa una bambina di sette anni alla sua famiglia). Nella prima puntata siamo nel 1995, Rocco (Enzo Decaro), Rosa (Sabrina Ferilli), Ivan (Christian Monaldi) e Arianna (Elena Minichiello) sono una famiglia felice che si appresta ad assistere alla recita scolastica della piccola Arianna. Poco prima dell’ingresso in scena, però, un carabiniere e una psicologa piombano a scuola per portar via la bambina. Rocco viene contemporaneamente messo in stato di fermo. Quello che per Rosa si presenta come un vero e proprio mistero viene svelato con la formulazione di una terribile accusa: Rocco avrebbe abusato dell’amata figlioletta…

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella prima puntata de L’amore strappato, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 stasera, mercoledì 17 febbraio 2021, alle ore 21,20 con la seconda puntata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma bisogna registrarsi) MediasetPlay.it.

