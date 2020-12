L’Alligatore streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della serie tv

Dal 25 novembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’Alligatore, la nuova fiction Rai diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, tratta dalla serie di romanzi best seller di Massimo Carlotto. La serie tv thriller, sospesa tra mistero e noir, è una co-produzione Rai e Fandango, e vede la partecipazione di alcuni attori d’eccezione come Matteo Martari, Thomas Trabacchi, Valeria Solarino. Questa sera, 2 dicembre 2020, va in onda in prima serata la seconda puntata della serie, con due nuovi episodi. Ma dove è possibile vedere o rivedere le puntate de L’Alligatore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre, su Sky al canale 102 del decoder) tutti i mercoledì sera, a partire dal 25 novembre 2020, dalle ore 21,20. Appuntamento dunque questa sera, 2 dicembre 2020, con la seconda puntata.

L’Alligatore streaming live e repliche

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile, dopo la messa in onda, recuperare i vari episodi grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere le puntate de L’Alligatore in diretta e in streaming, ma quante ne sono previste? In tutto Rai 2 manderà in onda 4 puntate da 2 episodio l’una (totale 8 episodi). La messa in onda, indicativamente, è prevista per le ore 21,20 con fine della trasmissione intorno alle ore 23,25. La prima puntata de L’Alligatore va in onda il 25 novembre 2020; l’ultima il 16 dicembre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata: mercoledì 25 novembre 2020 (episodi 1 e 2)

Seconda puntata; mercoledì 2 dicembre 2020 (episodi 3 e 4)

Terza puntata: mercoledì 9 dicembre 2020 (episodi 5 e 6)

Quarta puntata: mercoledì 16 dicembre 2020 (episodi 7 e 8)

