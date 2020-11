L’Alligatore: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv di Rai 2

Quante puntate sono previste per L’Alligatore, la nuova serie tv di Rai 2 diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi tratta dalla serie di romanzi best seller di Massimo Carlotto? Ve lo diciamo subito: la fiction thriller, sospesa tra mistero e noir, è composta in tutto da quattro puntate per un totale di otto episodi. La fiction è una co-produzione Rai e Fandango, e vede la partecipazione di alcuni attori d’eccezione come Matteo Martari, Thomas Trabacchi, Valeria Solarino. Quanto durano gli episodi dell’attesissima fiction Rai L’Alligatore? Ciascun episodio ha una durata di circa 60 minuti. Ogni puntata è formata da due episodi, di conseguenza ciascun appuntamento su Rai 2 ha una durata totale di all’incirca due ore. La messa in onda, indicativamente, è prevista per le ore 21,20 con fine della trasmissione intorno alle ore 23,25. La prima puntata de L’Alligatore va in onda il 25 novembre 2020; l’ultima il 16 dicembre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata: mercoledì 25 novembre 2020 (episodi 1 e 2)

Seconda puntata; mercoledì 2 dicembre 2020 (episodi 3 e 4)

Terza puntata: mercoledì 9 dicembre 2020 (episodi 5 e 6)

Quarta puntata: mercoledì 16 dicembre 2020 (episodi 7 e 8)

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per L’Alligatore, ma dove è possibile vedere o rivedere la serie tv in diretta, in live streaming o ondemand? La fiction, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 tutti i mercoledì sera a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile, dopo la messa in onda, recuperare i vari episodi grazie alla funzione on demand.

