L’alligatore, i romanzi da cui è stata tratta la serie tv di Rai 2

Su Rai 2 va in onda la trasposizione televisiva de L’alligatore, una delle serie crime più celebri in Italia scritte da Massimo Carlotto, scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano che è stato anche protagonista di un delicato caso di cronaca nera: tra gli anni ’70 e ’90 infatti fu accusato di aver ucciso con 59 coltellate una ragazza di 24 anni e, dopo una lunga serie di processi, fu condannato a 6 anni di reclusione. Ad oggi, Carlotto è stato definito uno dei migliori scrittori di noir e hard boiled a livello internazionale. Nella sua carriera di scrittore ha scritto tanti romanzi, come Il fuggiasco, Niente, più niente al mondo e Respiro corto, ma la storia più nota è sicuramente quella de L’alligatore.

Tutto su L’alligatore: trama, cast, libri, puntate, streaming

I romanzi: quanti sono

Quanti sono i romanzi de L’alligatore? E in che ordine leggerli? Carlotto ha scritto ben dieci romanzi di questa serie:

La verità dell’alligatore, 1995

Il mistero di Mangiabarche, 1997

Nessuna cortesia all’uscita, 1999

Il corriere colombiano, 2000

La trama de L’alligatore

Il maestro di nodi, 2002

Dimmi che non vuoi morire, 2007

L’amore del bandito, 2009

La banda degli amanti, 2015

Per tutto l’oro del mondo, 2015

Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane, 2017

Il cast de L’alligatore

L’alligatore è protagonista anche di due racconti: Storia di Gabriella, vedova di mala e Il confronto.

Potrebbero interessarti Hercules – La leggenda ha inizio: trama, cast e streaming del film L’Alligatore: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 25 novembre All Together Now 2020: anticipazioni e concorrenti della quarta puntata