L’Alligatore: cosa è successo nella terza puntata, riassunto

Cosa è successo nella terza puntata de L’Alligatore, la serie tv di Rai 2 andata in onda la scorsa settimana (mercoledì 9 dicembre)? Si tratta della popolare serie diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, tratta dai romanzi best seller di Massimo Carlotto. Di seguito tutte le informazioni. Nella terza puntata, l’Alligatore è impegnato ad indagare sul mondo del sadomaso, un ambiente che non ha mai frequentato prima e che quindi non comprende. Mariano Giraldi gli si rivolge dopo la scomparsa della moglie e gli chiede di scoprire dov’è finita, per questo l’Alligatore dovrà conoscere meglio quel mondo finora a lui estraneo. Giraldi vuole evitare il coinvolgimento della polizia per far sì che quest’informazione del sadomaso non inizi a circolare. L’Alligatore del resto è abituato a muoversi nell’ombra sguazzando sul bordo dell’illegalità e sarà aiutato ancora una volta dai suoi amici “colleghi”. I tre scoprono un mondo popolato da persone sole e spesso ricattate, con predatori feroci pronti a colpire con tragiche conseguenze.

Quante puntate

L’Alligatore è composto in tutto da 4 puntate da 2 episodi l’una. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 2 (attenzione: potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata: mercoledì 25 novembre 2020 (episodi 1 e 2)

Seconda puntata; mercoledì 2 dicembre 2020 (episodi 3 e 4)

Terza puntata: mercoledì 9 dicembre 2020 (episodi 5 e 6)

Quarta puntata: mercoledì 16 dicembre 2020 (episodi 7 e 8)

