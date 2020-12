L’Alligatore: cosa è successo nella seconda puntata, riassunto

Cosa è successo nella seconda puntata de L’Alligatore, la serie tv di Rai 2 andata in onda la scorsa settimana (mercoledì 2 dicembre)? Si tratta della popolare serie diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, tratta dai romanzi best seller di Massimo Carlotto. Di seguito tutte le informazioni. Nella seconda puntata, un giovane è stato fermato dalla polizia all’aeroporto di Venezia con addosso della droga. Il ragazzo ha confessato di doverla consegnare alla pensione Zodiaco, così i poliziotti si recano sul luogo dell’incontro e arrestano Nazzareno Corradi con accusa di traffico internazionale di stupefacenti. L’avvocato Bonotto allora contatta l’Alligatore per scagionare il suo cliente, poiché lo ritiene vittima di macchinazione, una vendetta da parte della polizia per una rapina avvenuta tanti anni prima e dove hanno perso la vita due agenti. Nell’altro episodio andato sempre in onda la scorsa settimana, l’Alligatore, Rossini e Max portano avanti le ricerche del corriere colombiano e scoprono che è coinvolta anche Rosa Gonzales, una tale Tia, narcos temibile e zia dell’uomo arrestato in aeroporto.

Quante puntate

L’Alligatore è composto in tutto da 4 puntate da 2 episodi l’una. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 2 (attenzione: potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata: mercoledì 25 novembre 2020 (episodi 1 e 2)

Seconda puntata; mercoledì 2 dicembre 2020 (episodi 3 e 4)

Terza puntata: mercoledì 9 dicembre 2020 (episodi 5 e 6)

Quarta puntata: mercoledì 16 dicembre 2020 (episodi 7 e 8)

