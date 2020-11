L’Alligatore: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 25 novembre

Questa sera, mercoledì 25 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata de L’Alligatore, la nuova serie tv di Rai 2 diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, tratta dalla serie di romanzi best seller di Massimo Carlotto. In tutto 4 puntate (da due episodi ciascuna) che terranno il pubblico incollato davanti alla tv. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata de L’Alligatore? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni: la trama della prima puntata

Nella prima puntata faremo la conoscenza di Marco Buratti (Martari), ex cantante di blues soprannominato Alligatore. Marco è appena uscito da carcere dopo sette anni, passati tra traumi ed ingiustizie. Una volta uscito, deve riprendere in mano la sua vita, ma non vuole dare nell’occhio. Eppure, c’è qualcuno che lo va a cercare alla Cuccia, il locale che diventa il suo rifugio. È l’avvocato Barbara Foscarini, che gli chiede di indagare sulla scomparsa del suo ex compagno di cella Magagnin, da poco in semilibertà. Per capire cosa gli sia successo il protagonista della fiction di Rai 2 chiede la collaborazione di due suoi amici: uno è Beniamimo Rossini, suo ex compagno di cella, e Max La Memoria, ambientalista convinto e genio dell’informatica, nonché colui che Alligatore ha voluto salvare dal carcere finendoci dentro lui. Le indagini portano i tre a scoprire che Magagnin, gigolò di provincia, non solo aveva ricominciato a drogarsi, ma aveva anche una relazione con Piera Belli. Ma quando la raggiungono, la trovano senza vita, nel suo appartamento, dove si trova anche il cellulare di Magagnin. Il protagonista si mette poi alla ricerca di Greta, il suo amore passato, che l’ha lasciato una volta finito in galera sentendosi tradita da lui…

L’Alligatore: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de L’Alligatore, ma qual è il cast completo? Ad interpretare il ruolo di Marco Buratti, l’Alligatore, è stato chiamato Matteo Martari per dare corpo e voce – dai toni bassi e rauchi come chi ha frequentato i luoghi più umidi e fumosi del Nord Est – a questo particolarissimo personaggio letterario. Con lui altri attori come: Thomas Trabacchi nei panni di Beniamino Rossini, Valeria Solarino nel ruolo di Greta, Gianluca Gobbi in quello di Max La Memoria. E, ancora, Fausto Maria Sciarappa nel ruolo di Castelli, Eleonora Giovanardi in quello di Virna, Shalana Santana nelle vesti di Marielita e Andrea Gherpelli in quelle di Pellegrini.

Quante puntate

L’Alligatore è composto in tutto da 4 puntate da 2 episodi l’una. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 2 (attenzione: potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata: mercoledì 25 novembre 2020 (episodi 1 e 2)

Seconda puntata; mercoledì 2 dicembre 2020 (episodi 3 e 4)

Terza puntata: mercoledì 9 dicembre 2020 (episodi 5 e 6)

Quarta puntata: mercoledì 16 dicembre 2020 (episodi 7 e 8)

