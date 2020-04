L’Allieva 2: la trama dei due episodi in onda oggi, anticipazioni

L’ALLIEVA 2 TRAMA – Questa sera, domenica 26 aprile 2020, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata de L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama dei due episodi de L’Allieva 2? Di seguito tutte le informazioni e le anticipazioni.

L’allieva 2 trama, le anticipazioni di stasera

Nel primo episodio di stasera, 26 aprile, de L’Allieva 2, intitolato Una lunga estate crudele, Alice intuisce, durante le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale, il motivo dello scontro tra Conforti ed Einardi: tra i due è in corso una guerra che rischia di coinvolgerla. Nel corso delle indagini, che tirano in ballo anche Cordelia, la coinquilina di Alice, una formidabile intuizione scientifica dell’allieva riuscirà a svelare il movente del tentato omicidio.

Nel secondo episodio dell’Allieva 2 di oggi su Rai 1, secondo la trama, intitolato Controvento, Claudio ha una proposta per Alice: accetterà di ufficializzare la loro relazione e pensare a fare una famiglia con lei, a patto che Alice lasci l’Istituto. Alice resta di sasso: un aut aut così è impossibile da accettare. Nel frattempo, un delitto avvenuto su una barca a vela rende ancora più vicini l’allieva e il pm Einardi. Appuntamento dunque a stasera, domenica 26 aprile 2020, su Rai 1 con la replica della prima puntata de L’Allieva 2.

Cast

Di seguito il cast completo dell’Allieva 2 in onda stasera in replica su Rai 1:

Alessandra Mastronardi: Alice Allevi

Lino Guanciale: dottor Claudio Conforti

Dario Aita: Arthur Malcomess

Michele Di Mauro: Roberto Calligaris

Francesca Agostini: Lara Proietti

Pierpaolo Spollon: Marco Allevi

Jun Ichikawa: Yukino Nakahama

Chiara Mastalli: Silvia Barni

Martina Stella: Ambra Negri Della Valle

Ray Lovelock: professor Paul Malcomess (st. 1)

Tullio Solenghi: professor Paul Malcomess (st. 2+)

Emmanuele Aita: Paolo Macrì

Francesco Procopio: Giorgio Anceschi

Fabrizio Coniglio: Fabrizio Visone

Anna Dalton: Cordelia Malcomess

Giuseppe Antignati: Guido Allevi

Laura Mazzi: Susanna Allevi

Giorgio Marchesi: Sergio Einardi

Giselda Volodi: professoressa Valeria Boschi

Chiara Ricci: dottoressa Beatrice Alimondi

Claudia Gusmano: Erika Lastella

