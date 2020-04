L’Allieva 2: la trama dei primi due episodi in onda oggi, anticipazioni

L’ALLIEVA 2 TRAMA – Questa sera, domenica 19 aprile 2020, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata de L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama dei primi due episodi de L’Allieva 2? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Primo episodio: “Le ossa della principessa”

Nel primo episodi de L’Allieva 2 Alice e Claudio hanno una relazione piuttosto complicata. Dopo la fine della stagione estiva, per Alice arriva il momento di tornare al lavoro. La giovane deve subito fare i conti con una serie di incarichi che le ha affidato la professoressa Valeria Boschi e tra questi c’è quello di fare da tutor ad una nuova specializzanda, Erika Lastella. Intanto, nei sotterranei di una zona archeologica vengono ritrovate delle ossa umane. Il dottor Conforti e la Allevi si recano sul luogo del ritrovamento e qui fanno la conoscenza del nuovo pm Sergio Einardi (Giorgio Marchesi), e la ragazza fin da subito non rimane indifferente al suo fascino…

L’Allieva 2, secondo episodio: “Il tempo di un battito”

Nel secondo episodio de L’Allieva 2, Ambra Della Valle (Martina Stella) scompare improvvisamente nel nulla, e Alice ovviamente non abbandona Claudio in questo momento di grande preoccupazione. In realtà, si scopre che la giovane ha appreso di essere incinta, e per questo motivo si è presa un periodo di maternità anticipata. Nel frattempo, il pm Einardi è impegnato in un nuovo caso: una rapina ad una farmacia finita male. In realtà, al termine delle indagini emerge che l’uomo aveva inscenato il furto per truffare l’assicurazione, perdendo poi la vita. Alice viene a sapere che il pubblico ministero era sposato e che ha anche una figlia…

Appuntamento dunque a stasera, domenica 19 aprile 2020, su Rai 1 con la replica della prima puntata de L’Allieva 2.

Potrebbero interessarti Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata in onda stasera 12 aprile Birdman: trama, cast, finale alternativo e streaming del film L’Allieva 2 in tv e streaming: dove vedere la serie tv