L’Allieva 2: il cast della serie tv in replica oggi

L’ALLIEVA 2 CAST – Questa sera, domenica 19 aprile 2020, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la replica della prima puntata dell’Allieva 2, fiction di grande successo con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Ma qual è il cast completo della serie tv di Rai 1? Di seguito tutte le informazioni con il cast completo de L’Allieva 2:

Alessandra Mastronardi: Alice Allevi

Lino Guanciale: dottor Claudio Conforti

Dario Aita: Arthur Malcomess

Michele Di Mauro: Roberto Calligaris

Francesca Agostini: Lara Proietti

Pierpaolo Spollon: Marco Allevi

Jun Ichikawa: Yukino Nakahama

Chiara Mastalli: Silvia Barni

Martina Stella: Ambra Negri Della Valle

Ray Lovelock: professor Paul Malcomess (st. 1)

Tullio Solenghi: professor Paul Malcomess (st. 2+)

Emmanuele Aita: Paolo Macrì

Francesco Procopio: Giorgio Anceschi

Fabrizio Coniglio: Fabrizio Visone

Anna Dalton: Cordelia Malcomess

Giuseppe Antignati: Guido Allevi

Laura Mazzi: Susanna Allevi

Giorgio Marchesi: Sergio Einardi

Giselda Volodi: professoressa Valeria Boschi

Chiara Ricci: dottoressa Beatrice Alimondi

Claudia Gusmano: Erika Lastella

Abbiamo visto il cast de L’Allieva 2, ma conosciamo un po’ meglio i due protagonisti: Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi:

Chi è Lino Guanciale

Lino Guanciale, età 41 anni, è nato sotto il segno dei Gemelli il 21 maggio del 1979 ad Avezzano, in provincia dell’Aquila. Figlio di un medico e di un’insegnante, Lino dopo essersi diplomato al liceo scientifico si trasferisce a Roma per iscriversi alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università La Sapienza. Grazie al suo 1,80 metro di altezza Guanciale diventa un buon giocatore di rugby entrando a far parte della Nazionale Under 16 e 19; nonostante gli ottimi risultati raggiunti la passione per il teatro fanno prendere a Lino la decisione di mollare tutto per iscriversi all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica di Roma, dove si diploma nel 2003. Debutta nel mondo del cinema nel 2000 all’interno del film di Carlos Saura Io, Don Giovanni per poi prendere parte alle pellicole La Prima Linea e Vallanzasca – Gli Angeli Del Male.

Chi è Alessandra Mastronardi

Alessandra Carina Mastronardi, nasce a Napoli il 18 febbraio 1986. È nota soprattutto per il ruolo di Eva Cudicini nella serie televisiva I Cesaroni e per quello di Alice Allevi nella serie televisiva L’allieva, giunta alla seconda stagione. Tra i suoi ruoli più importanti quelli nei film: To Rome with Love di Woody Allen (2012), nella commedia L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi (2013) e nel film biografico Life di Anton Corbijn (2015).

L’Allieva 2 (con il suo cast stellare) va in onda in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.it.

