Kingsman – Secret Service: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kingsman – Secret Service, film del 2014 diretto da Matthew Vaughn. Liberamente tratta dalla miniserie a fumetti The Secret Service (2012-2013) scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons, la pellicola ha per protagonisti Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L. Jackson, Sofia Boutella, Mark Strong e Michael Caine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1997, durante una missione in Medio Oriente, l’agente segreto Harry Hart, nome in codice Galahad, vede morire il suo giovane protetto Lee Unwin a causa di un proprio errore. Tornato in Inghilterra, consegna personalmente una medaglia d’onore alla vedova e all’orfano, dicendo loro di chiamare il numero inciso sul retro della medaglia se, un giorno, dovessero avere bisogno di aiuto. Diciassette anni dopo, l’agente Lancillotto viene ucciso da Gazelle, assassina con micidiali protesi al posto delle gambe, mentre tenta di salvare il professor Arnold, rapito da sconosciuti. Il mandante segreto del rapimento, e capo di Gazelle, è Richmond Valentine, un eccentrico miliardario ecologista, genio dell’informatica. Arnold è solo l’ultimo di una serie di VIP e capi di stato di tutto il mondo, tra cui anche il presidente degli Stati Uniti, che Valentine incontra in segreto per esporre un misterioso piano e poi rapisce.

Kingsman – Secret Service: il cast

Abbiamo visto la trama di Kingsman – Secret Service, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Colin Firth: Harry Hart / Galahad

Samuel L. Jackson: Richmond Valentine

Mark Strong: Merlino

Taron Egerton: Gary “Eggsy” Unwin

Michael Caine: Chester King / Artù

Sophie Cookson: Roxanne “Roxy” Morton

Sofia Boutella: Gazelle

Mark Hamill: Professor James Arnold

Jack Davenport: Lancillotto

Samantha Womack: Michelle Unwin

Geoff Bell: Dean

Edward Holcroft: Charles “Charlie” Hesketh

Hanna Alström: Principessa Tilde

Jack Cutmore-Scott: Rufus Saville

Bjørn Floberg: Primo ministro svedese

Fiona Hampton: Amelia

Tobi Bakare: Jamal

Morgan Watkins: Rottweiler

Jonno Davies: Lee Unwin

Ralph Ineson: Poliziotto

Corey Johnson: Capo congregazione

Richard Brake: Interrogatore

Velibor Topić: Grosso scagnozzo

Streaming e tv

Dove vedere Kingsman – Secret Service in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 18 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.