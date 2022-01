Kalipè – A passo d’uomo: anticipazioni e ospiti stasera, 5 gennaio 2022, su Rai 2 con Massimiliano Ossini

Torna questa sera, mercoledì 5 gennaio 2022, su Rai 2 Kalipè – A passo d’uomo, il nuovo programma di divulgazione condotto da Massimiliano Ossini. Un nuovo modo di raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo. In tutto sono previste cinque puntate. Di seguito le anticipazioni di stasera, 5 gennaio 2022, dalle 21.20 su Rai 2.

Anticipazioni e ospiti

Nella seconda puntata di Kaliè – A passo d’uomo in onda oggi Ossini accoglierà nello studio, sulla Skyway Monte Bianco, Niccolò Fabi sulle note di “Meraviglioso” di Domenico Modugno, brano che darà il titolo alla puntata. Con lui rifletterà sull’importanza di rallentare i ritmi e di come l’uomo debba tornare a meravigliarsi. Lo raggiungerà poi Niccolò Bongiorno, appena tornato dall’Oriente dove ha realizzato un documentario.

Buongiorno parlerà delle popolazioni di quei territori, delle problematiche legate all’acqua e della magia che quelle terre riescono a donare. Ricorderà anche suo padre Mike Bongiorno, grande viaggiatore e amante della montagna, e di quando rimase bloccato sul Monte Cervino durante le riprese di uno spot. Con Andrea Segre, ideatore della Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare in Italia (il 5 febbraio), Ossini affronterà, inoltre, il sensibile tema legato al consumo, dando consigli per evitare di sprecare cibo. Tanti i servizi e i reportage originali, dall’Italia e dal mondo, per raccontare le Meraviglie del nostro Pianeta.

Dalle Hawaii, e precisamente a Honolulu sull’isola di O’Ahu, obiettivo su uno dei posti più belli del pianeta che ospita migliaia di surfisti ma anche molti ricercatori che stanno studiando le onde dell’Oceano Pacifico, cercando di capire come il cambiamento climatico stia modificando la sua composizione e che legame ci sia con l’atmosfera. A Reykjavik, in Islanda, il pubblico potrà conoscere una città viva, piena di giovani in un paese con grande abbondanza di acqua dove sono presenti più di mille cascate tra le più belle del mondo. Si va poi a Granada, in Spagna, una città che richiama studenti da tutta Europa dove il presente non ha dimenticato il passato, a partire dal quartiere arabo. Infine, sulla Marmolada a più di 3000 metri, Ossini accompagnerà un grande appassionato di montagna, per festeggiare i suoi 90 anni: un esempio di forza e passione.

Il programma

Il titolo deriva da una parola himalayana che significa ‘passo lento e corto’. Cinque appuntamenti durante i quali Ossini, dallo studio più alto del mondo, lo Skyway Monte Bianco, aprirà tante finestre sul mondo per far ammirare al pubblico il grande spettacolo della natura, raccontandolo in tutta la sua diversità (dagli oceani alle montagne alle città). Servizi e reportage originali, dalla penisola e da vari luoghi della Terra, si alterneranno alle interviste ad esperti e a personaggi dello spettacolo, proponendo una nuova modalità divulgativa, fatta di intrattenimento, ricerca e cittadinanza attiva, che guarda all’ambiente, ma anche alla tecnologia, all’agricoltura, alla solidarietà e al sociale.

Avvalendosi anche della collaborazione dei più importati centri di ricerca italiani, Kalipé racconterà il presente e il futuro del Pianeta attraverso un linguaggio scientifico ma popolare, positivo e mai catastrofico, per far riflettere sulla necessità di cambiare passo, adeguando il proprio pensiero e i propri comportamenti alle nuove emergenze ambientali. Ogni puntata si svilupperà attorno ad un tema, riassunto dal titolo di una canzone, che l’ospite musicale interpreterà nell’incantevole scenario del Monte Bianco, facendosi a sua volta portatore di bellezza e amore per la natura.

Kalipè – A passo d’uomo: quante puntate

Quante puntate sono previste per Kalipè – A passo d’uomo? In tutto la serie di documentari con Massimiliano Ossini è composta da cinque episodi. Appuntamento ogni mercoledì dalle 21.20 su Rai 2 a partire dal 29 dicembre 2021. Ecco la programmazione completa (attenzione, potrebbe cambiare):

Prima puntata: 29 dicembre 2021 ore 21.20

Seconda puntata: 5 gennaio 2021 ore 21.20

Terza puntata: 12 gennaio 2021 ore 21.20

Quarta puntata: 19 gennaio 2021 ore 21.20

Quinta puntata: 26 gennaio 2021 ore 21.20

Streaming e tv

Dove vedere Kalipè – A passo d’uomo in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima serata su Rai 2 questa sera – mercoledì 5 gennaio 2022 – alle 21.20. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Chi lo vuole seguire in diretta streaming può farlo collegandosi a RaiPlay.