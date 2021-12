Kalipè – A passo d’uomo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Kalipè – A passo d’uomo, i documentari condotti da Massimiliano Ossini in prima serata su Rai 2? Ve lo diciamo subito: in tutto sono previste cinque puntate, ogni mercoledì sera dalle 21.20. Un nuovo modo di intendere la divulgazione scientifica, di raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo. La prima puntata va in onda il 29 dicembre 2021, l’ultima il 26 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: 29 dicembre 2021 ore 21.20

Seconda puntata: 5 gennaio 2021 ore 21.20

Terza puntata: 12 gennaio 2021 ore 21.20

Quarta puntata: 19 gennaio 2021 ore 21.20

Quinta puntata: 26 gennaio 2021 ore 21.20

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Kalipè – A passo d’uomo? L’inizio è previsto per le 21.20, la fine per le 23.30. Ogni puntata dura dunque circa due ore, pubblicità comprese. Di cosa parla questo nuovo programma con Massimiliano Ossini? Il titolo deriva da una parola himalayana che significa ‘passo lento e corto’. Cinque appuntamenti durante i quali Ossini, dallo studio più alto del mondo, lo Skyway Monte Bianco, aprirà tante finestre sul mondo per far ammirare al pubblico il grande spettacolo della natura, raccontandolo in tutta la sua diversità (dagli oceani alle montagne alle città).

Servizi e reportage originali, dalla penisola e da vari luoghi della Terra, si alterneranno alle interviste ad esperti e a personaggi dello spettacolo, proponendo una nuova modalità divulgativa, fatta di intrattenimento, ricerca e cittadinanza attiva, che guarda all’ambiente, ma anche alla tecnologia, all’agricoltura, alla solidarietà e al sociale. Avvalendosi anche della collaborazione dei più importati centri di ricerca italiani, Kalipé racconterà il presente e il futuro del Pianeta attraverso un linguaggio scientifico ma popolare, positivo e mai catastrofico, per far riflettere sulla necessità di cambiare passo, adeguando il proprio pensiero e i propri comportamenti alle nuove emergenze ambientali. Ogni puntata si svilupperà attorno ad un tema, riassunto dal titolo di una canzone, che l’ospite musicale interpreterà nell’incantevole scenario del Monte Bianco, facendosi a sua volta portatore di bellezza e amore per la natura.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Kalipè, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.