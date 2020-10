Jurassic World – Il regno distrutto streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, martedì 6 ottobre 2020, a partire dalle ore 21,25 su Canale 5 va in onda Jurassic World – Il regno distrutto, film del 2018 diretto da Juan Antonio Bayona, sequel di Jurassic World del 2015. Si tratta del quinto capitolo cinematografico del franchise di Jurassic Park. Saga cinematografica che da anni appassiona miliardi di persone e che ha raccolto miliardi di dollari in giro per il mondo. Ma dove è possibile vedere Jurassic World – Il regno distrutto in diretta tv e live streaming oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 6 ottobre 2020 – alle ore 21,25 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre o 5005 di quello Sky). Sarà possibile seguire il film Jurassic World – Il regno distrutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Insomma, perdersi il film sarà veramente complicato!

Il cast del film

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming Jurassic World – Il regno distrutto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Pratt: Owen Grady

Bryce Dallas Howard: Claire Dearing

Isabella Sermon: Maisie Lockwood

Justice Smith: Franklin Webb

Daniella Pineda: dott.ssa Zia Rodriguez

Rafe Spall: Eli Mills

Toby Jones: Gunnar Eversoll

Ted Levine: Ken Wheatley

James Cromwell: Benjamin Lockwood

Geraldine Chaplin: Iris Carroll

Jeff Goldblum: Ian Malcolm

BD Wong: dott. Henry Wu

Peter Jason: Sherwood

Robert Emms: Jack

Conlan Casal: Radovan

Appuntamento dunque a stasera, martedì 6 ottobre 2020, con Jurassic World in diretta tv e live streaming. Buona visione!

