Jurassic World – Il regno distrutto: trama, cast, trailer e streaming del film

Chi potrebbe mai dimenticare i dinosauri di Steven Spielberg? Nel 2015, il franchise è tornato al cinema con una nuova chiave d’interpretazione. Il primo film del reboot s’intitola Jurassic World e corrisponde al quarto capitolo cinematografico di Jurassic Park, mentre nel 2018 è arrivato il secondo film del reboot nonché quinto capitolo del franchise, intitolato Jurassic World – Il regno distrutto, diretto da Juan Antonio Bayona e con protagonisti di nuovo Chris Pratt. La Universal ha già annunciato che arriverà anche un terzo film del reboot, che s’intitolerà Jurassic World: Dominion e la cui data d’uscita è prevista per l’estate 2021. Intanto vediamo la trama e il cast di Jurassic World – Il regno distrutto.

Il film riprende dal primo Jurassic World, a tre anni da quando il parco è andato di nuovo in frantumo, distrutto dalla furia dei dinosauri scappati dalle loro gabbie. Gli esseri umani hanno abbandonato Isla Nublar, che è in completa balia degli animali. Quando però il vulcano dell’isola improvvisamente si risveglia, Owen e Claire vogliono salvare i dinosauri a tutti i costi. Il piano di Owen parte da Blue, il velociraptor ancora disperso nella natura selvaggia. Arrivano sull’isola mentre la lava comincia a scivolare verso il basso e scoprono che una cospirazione potrebbe riportare l’intero pianeta ad uno stato di disordine che non si vedeva dalla preistoria. Ad aiutare Owen e Claire questa volta ci sarà il professore Ian Macolm, specialista della teoria del caos e sopravvissuto agli attacchi di vent’anni prima.

Chi vediamo nel cast del film? Oltre a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard che interpretano rispettivamente Owen Grady e Claire Dearing, nel cast vediamo di nuovo Ian Macolm, lo specialista della teoria del caos interpretato da Jeff Goldblum. Nel cast si fa spazio a Benjamin Lockwood, un ricco imprenditore interpretato da James Cromwell, Franklin Webb, brillante membro del Dinosaur Prection Group interpretato da Justine Smith e la dottoressa Zia Rodriguez interpretata da Daniella Pineda. Vediamo anche Peter Jason che interpreta Sherwood, Robert Emms che interpreta Jack e Conlan Casal che è Radovan.

Il film viene trasmesso in prima tv su Canale 5 martedì 6 ottobre 2020 alle ore 21:20. Trovate il canale principale di Mediaset al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo su MediasetPlay.

