Jurassic World – Il regno distrutto, la trama e il finale del film

Arriva in prima tv su Canale 5 Jurassic World – Il regno distrutto, il secondo film del reboot iniziato nel 2015 e proseguito nel 2018. Il terzo film arriverà invece nel 2021 (salvo ritardi causati dal Covid). Jurassic World, com’è ben intuibile dal titolo, fa riferimento al franchise di Jurassic Park di Steven Spielberg, seppur proponendo nuove storie e nuovi protagonisti. Il secondo film del reboot è uscito nel 2018 ed è stato diretto da Juan Antonio Bayona e vede come protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Ma di cosa parla? Vediamo insieme la trama e il finale.

La trama

Sono trascorsi tre anni da quando il parco su Isla Nublar è stato spopolato. Qui una squadra di mercenari tramite sommergibile cerca di recuperare il DNA dallo scheletro dell’Indominus rex, i cui resti si trovano sul fondo dela vecchia laguna del parco. La troupe è convinta che il dinosauro sia morto da tempo e, una volta prelevato un campione, prima di andar via vengono attaccati da una sagoma oscura che distrugge il sottomarino. Una seconda unità che si trova in superficie recupera il frammento d’osso e viene attaccato dal Tyrannosaurus rex. Nell’atto della fuga, l’unità dimentica di chiudere la recensione permettendo alla creatura marina di dirigersi verso il mare aperto. Trascorrono due anni e a Washington si discute dell’Isla Nublar e della futura eruzione vulcanica che potrebbe sterminare i dinosauri rimasti. Salvarli o non salvarli?, questo è il dilemma. Il Senato quindi non approva di salvare i dinosauri. Claire, che intanto ha co-fondato la Dinosaur Protection Group con Franklin Webb e Zia Rodriguez, riceve una proposta da parte di Benjamin Lockwood, ex socio di John Hammond. L’uomo vuole trasportare i dinosauri su una nuvoa isola dove potranno vivere senza l’interferenza degli umani. In particolare, l’interesse verte sul recupero dell’ultimo velociraptor vivente, Blue. Per questo Claire allora si rivolge a Owen, l’ex allevatore e ricercatore sul comportamento dei Raptor del parco e lo convince ad unirsi alla missione. Arrivati sull’Isla Nublar, il gruppo si unisce ai mercenari guidati da Ken Wheatley. Owen parte subito alla ricerca dei velociraptor e, una volta trovato, i mercenari feriscono l’animale e narcotizzano Owen lasciandolo nella giungla. Il vulcano intanto inizia ad eruttare e anche Claire e Franklin vengono incastrati dai mercenari.

Il cast completo di Jurassic World – Il regno distrutto

Jurassic World – Il regno distrutto, il finale del film

Owen si risveglia ed esce dalla giungla seguito da decine di dinosauri impauriti, c’è persino uno scontro tra un Sinoceratops e un Carnotauro, quest’ultimo viene poi ucciso dall’arrivo del T-Rex. Intanto l’eruzione peggiora e i dinosauri catturati dai mercenari sono stati stipati nella nave Arcadia, dove anche i nostri protagonisti riescono ad intrufolarsi, mentre Isla Nublar viene divorata dalle fiamme. Intanto alla tenuta di Lockwood si scopre che Mills lavora in combutta con Gunnar Eversoll per vendere all’asta i dinosauri e anche un nuovo ibrido creato con il dottor Henry Wu: l’Indoraptor, creato dal DNA di un Indominus Rex e un Velociraptor e cresciuto in cattività nelle segrete della villa. Intanto sulla nave riescono a curare Blue che era stato ferito, intanto si scoprono i clandestini a bordo che vengono fatti imprigionare, tutti eccetto Zia e Franklin. Durante la notte l’asta ha inizio, Claire e Owen riescono a liberarsi e ad arrivare giusto in tempo all’asta per mettere fine a quella storia. Finisce che L’ibrido uccide Wheatley e Eversol. Intanto Blue colpisce accidentalmente i serbatoi di gas e gli animali ancora rinchiusi ai piani inferiori rischiano di morire asfissiati, così Claire e Owen tentano di salvarli, ma dovranno vedersela con l’ibrido impazzito che li metterà in difficoltà, ma riusciranno a cavarsela e l’animale finirà per morire. Riescono a raggiungere le creature intrappolate e qui devono prendere una decisione: lasciare che muoiano asfissiate oppure che vaghino libere per il mondo aprendo le loro gabbie. A prendere la decisione è Maise, che apre i cancelli e li libera. Anche Blue va via e Owen le dice addio. Ciò significa che gli umani dovranno coesistere con i dinosauri.

Tutto su Jurassic World, il regno distrutto: trama, cast, streaming e trailer

Potrebbero interessarti “La lettera di Briatore a Elisabetta Gregoraci è fasulla”: l’accusa in diretta tv Jurassic World – Il regno distrutto: trama, cast, trailer e streaming del film Jurassic World – Il regno distrutto: il cast del film, tutti gli attori