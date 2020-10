Jurassic World – Il regno distrutto: il cast del film

I dinosauri tornano in prima tv e in prima serata su Canale 5 con Jurassic World – Il regno distrutto, il quinto capitolo del franchise di Jurassic Park e il secondo del reboot iniziato nel 2015. Il secondo capitolo è uscito nel 2018 ed è stato diretto da Juan Antonio Bayona e, a distanza di tre anni dagli avvenimenti del primo film, vede tornare sull’isola sia Owen che Claire, intenzionati a salvare gli animali dal possibile rischio d’estinzione per via del vulcano dormiente tornato improvvisamente attivo. Una nuova missione che li riporta nel cuore di Isla Nublar, ormai disabitata dagli esseri umani e lasciata completamente in balia di quelle magnifiche creature che contraddistinguono il franchise di Jurassic Park. Ma chi vediamo nel cast di questo film? Tornano protagonisti Owen Grady, interpretato da Chris Pratt, e Claire Dearing, interpretata da Bryce Dallas Howard. Al loro fianco vediamo il ritorno di Ian Macolm, interpretato da Jeff Goldblum. E ancora vediamo James Cromwell che interpreta Benjamin Lockwood, un ricco imprenditore un tempo socio del Dr. John Hammond nella creazione di Jurassic Park. Poi vediamo Justice Smith che interpreta Franklin Webb, un membro del Dinosaur Protection Group che preferisce stare dietro la sua comoda scrivania piuttosto che lanciarsi nel cuore dell’azione. E ancora vediamo Daniella Pineda che interpreta la dottoressa Zia Rodriguez, un’esperta paleo-veterinaria, poi Eli Mills, interpretato da Rafe Spall, e Wheatley interpretato da Ted Levine, uno spietato mercenario a cui Mills incarica di condurre l’operazione a terra a Isla Nublar. Torna poi anche B.D. Wong che interpreta il genetista corrotto il Dr. Herny Wu. Jurassic World – Il regno distrutto vi aspetta in prima tv e in prima serata martedì 6 ottobre 2020 alle ore 21:20 su Canale 5.

