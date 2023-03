Jupiter – Il destino dell’universo: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 26 marzo 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Jupiter – Il destino dell’universo. Protagonisti sono Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean, Eddie Redmayne, Douglas Booth, Tuppence Middleton. Si tratta di un film di fantascienza del 2015 scritto e diretto da Lana e Andy Wachowski. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Jupiter – Il destino dell’universo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film segue le vicende di Jupiter Jones (Mila Kunis), un’immigrata russa che lavora a Chicago come donna delle pulizia assieme alla madre e alla zia. Nonostante i suoi grandi sogni nel cassetto, Jupiter deve fare i conti ogni giorno con una difficile e amara realtà. Tutto cambia quando la ragazza viene salvata da un attentato alieno da parte di Caine Wise (Channing Tatum), un guerriero geneticamente modificato proveniente dallo spazio. Il soldato a quel punto le rivela il suo vero destino: Jupiter è infatti la reincarnazione di Seraphi, la matriarca della Casata di Abrasax, una delle più potenti dinastie extraterrestri e creatrice della razza umana sul pianeta Terra. A vedere Jupiter come una minaccia da eliminare è uno dei tre figli della defunta sovrana, Balem (Eddie Redmayne), in lotta con gli altri fratelli Kalique (Tuppence Middleton) e Titus (Douglas Booth) per ottenere il trono…

Jupiter – Il destino dell’universo: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Jupiter? Protagonisti sono Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean, Eddie Redmayne, Douglas Booth, Tuppence Middleton. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Mila Kunis: Jupiter Jones

Channing Tatum: Caine

Sean Bean: Stinger

Eddie Redmayne: Balem Abrasax

Douglas Booth: Titus Abrasax

Jo Osmond: Droid

Tuppence Middleton: Kalique Abrasax

Terry Gilliam: Ministro

James D’Arcy: Max Jones

Bae Doona: Razo

Tim Pigott-Smith: Malidictes

Vanessa Kirby: Katharine Dunlevy

Jeremy Swift: Vasilliy Bolodnikov

Ramon Tikaram: Phylo Percadium

Maria Doyle Kennedy: Aleksa

Streaming e tv

Dove vedere Jupiter – Il destino dell’universo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 26 marzo 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.